網瘋傳台南醫生偷拍！涉PO男女病患隱私照 警方受理報案偵辦中
近日，網傳台南某醫師，涉嫌將男女病患的照片，PO到社交軟體「推特」（已改名為X），該帳號暱稱為「Dr.洛」，引發網友議論，對此，台南市警方表示，已接獲醫院代表及醫師報案，將深入釐清案情，全案擴大偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，近期傳出某台南醫師，涉嫌曝光男女病患的照片，並PO到社交軟體上，該醫師自稱39歲感染科醫師，照片內容涉及病患隱私，引發網友議論，甚至有網友指出，該醫師其實是某院醫師。對此，台南市警方已受理醫院及醫師報案，詳細情況還需進一步釐清。
警方也指出，PO照片者「竊錄他人非公開之活動及身體隱私資訊」，恐已涉犯刑法妨害秘密罪及違反個人資料保護法、醫療法等，而針對網友指稱係某醫師等說法，此部分尚未釐清，但也已涉嫌足以毀損他人名譽，目前雖然「Dr.洛」帳戶已關閉，不過警方已掌握相關蒐證資料，將積極調查釐清，並依法究辦。
※【NOWnews 今日新聞
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