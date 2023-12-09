旗山香蕉直送京都橘高校！橘色惡魔嗨喊：台日友好、10日高雄見
日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今（9）日晚間抵台，明天赴高雄演出，高雄市政府為了替學生加油打氣，讓學生提前感受高雄的溫暖與熱情，跨局處攜手合作，昨天將新鮮旗山香蕉直送日本京都，讓橘高校吹奏樂部學生在出發來台灣前夕，能夠品嚐到香甜的香蕉以及收下微笑友好卡片，不少學生興奮拍照留念，更直呼「謝謝高雄！台日友好！」
記者李琦瑋／高雄報導
高雄市長陳其邁指出，香蕉形狀如同微笑，與「橘色惡魔」感染力十足的「元氣笑顏」相呼應，希望藉此傳遞高雄的歡迎與祝福，熱切歡迎學生到訪高雄。
橘高校吹奏樂部明天將在高雄進行演出，學生除加緊練習，希望將精湛的演出帶給台灣好朋友，訪台前夕剛好適逢學校期末考，在考試結束的這天，高雄市政府特別從高雄直送新鮮的旗山香蕉以及微笑友好卡片，學生大讚香蕉的口感香甜柔軟，也對於即將到訪高雄更充滿期待，紛紛拿著印有台日國旗的手舉牌拍照，更高喊：「台日友好！謝謝高雄！高雄見！」
陳其邁表示，希望透過營養美味的旗山香蕉，替橘色惡魔打氣並補充能量，也讓學生搶先品嚐高雄水果的甜美好滋味，感受高雄的溫暖與熱情，期待學生們帶著微笑前進高雄，透過音樂加深台日間情誼。
去年曾造訪台灣的橘高校吹奏樂部的學生說，非常期待再次和台灣的高中生交流，也有人直呼非常期待吃到台灣知名的小籠包和水餃。
高雄市政府表示，為了歡迎「橘色惡魔」的到來，市府攜手在地旅宿業、餐飲業者，希望學生們第一次到高雄來能夠好好認識高雄，表演順利、吃得開心、也要玩得盡興，與高雄學生透過音樂交流互動，建立友誼，也留下最美好的青春回憶！