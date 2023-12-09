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臺北市愛滋新增感染連續五年降幅逾20％！　篩檢管道多元

▲臺北市愛滋新增感染連續五年降幅逾20％！　篩檢管道多元
▲臺北市愛滋新增感染連續五年降幅逾20％！　篩檢管道多元

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】為深耕愛滋防治觀念，臺北市立聯合醫院昆明防治中心今年與劇團合作辦理愛滋防治校園巡迴舞台劇宣導活動，深入國中及高中校園辦理27場舞台劇演出，以活潑有趣的戲劇表演方式傳遞愛滋防治觀念。

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臺北市愛滋新增感染人數　連續5年降幅高達20%

臺北市立聯合醫院昆明防治中心王建淳副主任表示，為遏止疾病蔓延，臺北市積極配合疾病管制署政策投入愛滋防治工作，訂定減少社會歧視、降低新增感染、完善個案照護的防治策略，持續有效的控制疫情。愛滋新增感染人數自2018年起逐年下降，已連續5年平均降幅高達20%以上，防治成效斐然。

愛滋篩檢管道多元　每日服藥患者達95%

臺北市目前持續依聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）訂定2030年「95-95-95」的目標執行愛滋防治策略。依據衛生福利部疾病管制署統計，全國2022年成效為「90-95-95」。「95-95-95」第1個指標即95%知道自己感染，臺北市藉由積極開發多元愛滋篩檢管道引導民眾接受篩檢，期望能讓未確診的感染者藉由篩檢獲知病況，及早進入醫療體系，目前已達到90%；第2個指標為95%感染者有服藥，由專業個案管理師協助愛滋感染者進入醫療體系，已達到97%，高出全國2個百分比；第3個指標則是95%服藥者病毒量受到控制，藉由提供一天一顆藥的簡易服藥模式，使感染者有效抑制體內病毒量，目前已達到95%。

為能提升第1個95指標，也提供多元的愛滋篩檢管道，其中包含推廣愛滋快速自我篩檢試劑及各項匿名篩檢活動，鼓勵有性行為的朋友至少進行1次愛滋篩檢，利用具隱私性的篩檢管道得知自己的健康狀態，維護自身健康。

正確傳遞疾病知識　學生族群愛滋防治觀念提升　

王建淳說， 除了學習愛滋防治知識，臺北市亦非常重視對於愛滋感染者之態度及預防感染行為等議題，在學生填答問卷中的態度部分「若發現周遭有朋友感染愛滋，我可以自然地與他相處」，行為部分「未來若發生性行為，我會使用或說服對方使用保險套」、「未來若得知親友對愛滋病防治觀念誤解，我願意主動分享今日所學知識」等皆可看見顯著提升，顯見正確傳遞疾病相關知識，影響學子對於疾病預防及關懷之態度。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60124

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