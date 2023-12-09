▲臺北市愛滋新增感染連續五年降幅逾20％！　篩檢管道多元

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臺北市愛滋新增感染人數 連續5年降幅高達20%臺北市立聯合醫院昆明防治中心王建淳副主任表示，為遏止疾病蔓延，臺北市積極配合疾病管制署政策投入愛滋防治工作，訂定減少社會歧視、降低新增感染、完善個案照護的防治策略，持續有效的控制疫情。愛滋新增感染人數自2018年起逐年下降，已連續5年平均降幅高達20%以上，防治成效斐然。
愛滋篩檢管道多元 每日服藥患者達95%臺北市目前持續依聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）訂定2030年「95-95-95」的目標執行愛滋防治策略。依據衛生福利部疾病管制署統計，全國2022年成效為「90-95-95」。「95-95-95」第1個指標即95%知道自己感染，臺北市藉由積極開發多元愛滋篩檢管道引導民眾接受篩檢，期望能讓未確診的感染者藉由篩檢獲知病況，及早進入醫療體系，目前已達到90%；第2個指標為95%感染者有服藥，由專業個案管理師協助愛滋感染者進入醫療體系，已達到97%，高出全國2個百分比；第3個指標則是95%服藥者病毒量受到控制，藉由提供一天一顆藥的簡易服藥模式，使感染者有效抑制體內病毒量，目前已達到95%。
為能提升第1個95指標，也提供多元的愛滋篩檢管道，其中包含推廣愛滋快速自我篩檢試劑及各項匿名篩檢活動，鼓勵有性行為的朋友至少進行1次愛滋篩檢，利用具隱私性的篩檢管道得知自己的健康狀態，維護自身健康。
正確傳遞疾病知識 學生族群愛滋防治觀念提升王建淳說， 除了學習愛滋防治知識，臺北市亦非常重視對於愛滋感染者之態度及預防感染行為等議題，在學生填答問卷中的態度部分「若發現周遭有朋友感染愛滋，我可以自然地與他相處」，行為部分「未來若發生性行為，我會使用或說服對方使用保險套」、「未來若得知親友對愛滋病防治觀念誤解，我願意主動分享今日所學知識」等皆可看見顯著提升，顯見正確傳遞疾病相關知識，影響學子對於疾病預防及關懷之態度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60124
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