OPEN大氣球遊行今午高雄登場！橘色惡魔是明天 交管、節目一次看
高雄熊、OPEN將，相見歡！在高雄舉辦邁入第16年，亞洲最大、全台唯一的「OPEN！大氣球遊行」，今（9）日14:00起將在高雄夢時代購物中心前時代大道熱鬧登場！今年大遊行以「舞動夢想」為主題，規劃18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊、「AcQUA源少年」與唱跳男團B.T.O.D feat.梁舒涵雙代言大使等三大亮點；除下午大遊行活動，晚間主舞台更有歌手、表演團體輪番上陣，而今年高雄熊也將首次參加大氣球遊行。
記者葉盛耀/綜合報導
觀光局長高閔琳表示，「OPEN！大氣球遊行」每年舉辦都帶給大小朋友許多歡笑，今年適逢OPEN將18歲，除規劃18顆人氣IP大氣球、18組落地氣球，包括大家熟悉的OPEN！家族成員、米飛兔、史奴比與查理布朗等人氣角色都將現身大遊行，而剛推出「哈囉我來了～」Line貼圖免費下載的高雄觀光代言人、城市吉祥物高雄熊也將首次參加大氣球遊行。為此，觀光局也特別提供4,000顆高雄熊小氣球，在9日下午遊行現場發送給現場民眾，同日下午也會在「OPEN！開心樂園」與大家相見。
除大氣球遊行，今年現場更邀請許多表演舞蹈團隊，包括活動雙代言人「AcQUA源少年」與唱跳男團B.T.O.D feat.梁舒涵等，將於9日晚間在主舞台輪番接力演出，此外，12月9日、10日上午10時至下午6時還有「OPEN！開心樂園」、「斯巴達小勇士賽」及多組動漫IP人偶見面會。
另外，明（10）日下午3時於時代大道也將有「國際樂儀交流大會師」，「橘色惡魔」稱號的日本京都橘中學校及高等學校（簡稱：京都橘高校）吹奏樂部將二度訪台，並與高雄五校樂儀隊進行交流。期間限定的輕軌彩繪列車「柑橘號」即日起也正式上路，搭配高雄捷運超高人氣「蜜柑站長」和「橘色惡魔」主視覺，亮眼吸睛，民眾可多加利用搭乘。
12月9日及10日配合活動場地搭設，時代大道今（9）日下午2點起啟動交通管制至12月11日晚間12時止，當日現場不提供汽車停車位，周邊中華五路等路段，因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。高市交通局建議前往活動的民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施。
交通局表示，配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線啟動交通管制至12月11日(一)晚間12時止；另外為維持活動場域行人安全，12月9日(六) 10時30分至18時30分、以及12月10日(日) 10時至18時，中華五路(正勤路至舊凱旋四路)、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道(擴建路至台糖物流園區)均將進行交通管制，請用路人配合改道。
交通局補充，本周末活動管制區域較大，預期周邊南北向道路如成功二路、中華五路、中山一路等，以及東西向道路如正勤路、凱旋四路等路段可能車多壅塞，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段。此外，考量本次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運。