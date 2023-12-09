今日我最匯／就業強勁支撐美元 專家估下周台幣不排除回測31.5元
新台幣兌美元本周五（12/8）終止連3貶收31.374元，單日強升1.55角，但下周能否延續升勢恐不易。由於美國公布非農就業數據優於市場預期，失業率也小幅下降，顯示美國就業市仍舊強勁，也就意味美國聯準會（Fed） 可能高利率可能維持較長時間，美元指數應聲走揚一度升破104，加上美國也將公布最新利率決策結果，外匯專家今（9）日受訪預估，下周美元還是相對溫和偏強，加上台灣總統大選已進入前哨戰，外資熱錢買超台股力道會縮手，市場預期新台幣下周可能再回測31.5元。
記者顏真真／台北報導
新台幣兌美元本周仍舊上沖下洗，呈現先弱後強走勢。在市場押注歐元央行可能降息下，歐元走弱，加上國際信用評等穆迪調降中國評等展望，美元指數彈升，新台幣兌美元也一度貶破31.5元，收盤價曾來到31.529元。不過，之後日本央行總裁及副總裁釋「鷹」，市場押注日本負利率政策最快本月結束，加上觀望美國最新非農就業數據及失業率，日圓大幅升值，也帶動其他亞洲主要貨幣走揚，日圓歐洲盤甚至一度升破142兌1美元價位，新台幣兌美元周五12月8日也收在31.374元，強升1.55角。
只是，新台幣下周還能延續「升」勢嗎？美國11月非農就業人口增加19.9萬人，高於之前市場預期，也遠高於10月非農就業人口增加的15萬人，讓美國失業率降至3.7%。也因為就業市場的強勁表現，可能意味著聯準會將推遲降息時機，美元指數應聲走揚，並升破104，一度來到104.26，之後拉回至103.98附近。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，下周美元指數表現可能還是相對溫和偏強，市場預估新台幣有可能再回測31.5元，尤其下周還有美國利率決策會議。
陳有忠進一步分析，雖然市場普遍預期美國聯準會不會再升息，重點在於會後聲明，由於美國通膨仍未有效降至2%目標以下，聯準會不可能貿然鬆口暗示要降息，就怕通膨再起，預料會後聲明仍傾向「鴿中帶鷹」，美債10年期殖利率經過這波下修整理後，可望稍微回調，重返4.2%之上，亦可支撐美元，因此，下周美元不易走弱，新台幣就較沒有升值空間，市場也預期下周新台幣不排除回測31.5元的可能。
不過，由於已接近年底，匯銀人士也認為，出口商年底前預料還有不小的拋匯意願，估計新台幣年底前偏強機會高，預期將在31.3元至31.55元的區間內遊走。