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湯唯遭爆分居韓國導演老公！獨自接女兒掀婚變　親回真實婚姻狀態

▲湯唯遭爆分居韓國導演老公金泰勇，獨自接女兒下課掀婚變，她否認婚變傳聞。（圖／湯唯微博）
▲湯唯遭爆分居韓國導演老公金泰勇，獨自接女兒下課掀婚變，她否認婚變傳聞。（圖／湯唯微博）

記者黃雅琪／綜合報導

中國大陸影星湯唯，因演出2006年李安執導的電影《色，戒》女主角「王佳芝」一舉成名。2014年，湯唯與韓國導演金泰勇合作電影《晚秋》閃婚，婚後育有1女；湯唯被拍到獨自接女兒下課，夫妻倆屢屢被傳婚變，近日她出席簽書會活動再次澄清，兩人一直都住在一起沒有分居。

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▲湯唯（左）與朴贊郁導演，出席電影《分手的決心》分鏡書簽書會活動。（圖／翻攝自文刀大土申微博）
▲湯唯（左）與朴贊郁導演，出席電影《分手的決心》分鏡書簽書會活動。（圖／翻攝自文刀大土申微博）
朴贊郁導演電影《分手的決心》，近日在香港舉行分鏡書簽書會活動，該片由湯唯幫忙翻譯韓文，跨足出版界。湯唯日前被網友撞見，獨自在北京接女兒下課，因而再度傳出夫妻倆分居的消息；湯唯被問及此事，堅決否認婚變，澄清兩人定居在北京，老公有工作時才會飛回南韓，聖誕節全家人會一起度過，也要忙著替老公慶生。

▲湯唯跨足出版界，推出《分手的決心》分鏡書。（圖／翻攝自文刀大土申微博）
▲湯唯跨足出版界，推出《分手的決心》分鏡書。（圖／翻攝自文刀大土申微博）
湯唯表示，為了籌備新書足足花費2年時間，當初她發現電影《分手的決心》的分鏡很詳細，便主動向朴贊郁導演要求出書計畫，最終獲得對方同意，她與同事合力翻譯韓文成中文，很感激老公金泰勇從旁協助，言談間湯唯不斷提及老公，有意打破婚變傳聞，她說翻譯新書期間都是老公在照顧家庭、女兒：「如果沒有他幫助我，我今天怎麼可能在這裡。」

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