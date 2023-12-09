與清大學生對談被迫喊卡！趙少康批：民進黨把政治搞入校園
清大學生邀請國民黨副總統候選人趙少康首場與青年對談被迫喊卡，主辦學生焦頭爛額甚至發燒到40度。趙少康今（9）日說，聽到這個消息真的很難過，大學生關心政治是好事，且清大也不只是邀請他，也邀了對手蕭美琴，有注意到平衡，但清大一下說可以進校園，現在又不行，交大也是跟進清大，文化原本答應了現在又否決，民進黨說政治不能進入校園，但其實已經把政治搞入校園。
記者余祥／台北報導
趙少康今晚將赴台中與台中一中、台中女中等台中高中生進行對談，但清大場似乎遭遇阻礙，不但場地租借頻卡關，學生更控校方手法強硬且粗暴，要求他們撤除所有文宣資料。
趙少康說，不懂學校到底為什麼這樣？他主要是聽聽學生意見，跟學生學習，現在還在努力中，不過碰到滿多困難，民進黨說政治不能進校園但其實已經把政治搞進去。
至於北一女老師批108新課綱去中國化，趙少康說，唐詩宋詞都是千錘百鍊留下的，到現在很多內容大家都會引用，那些都是很重要的人生精華淬煉，為了去中國化卻都把它刪了，難怪郭台銘說孩子連岳飛都不認識。
趙少康說，以前大陸文化大革命毀滅文化，現在變成台灣要毀滅文化，至少應該知己知彼。