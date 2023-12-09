鄭丞傑在美急診噴50萬！健保給付入帳「3704元」　1動作保住荷包

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鄭丞傑日前在臉書公布美國急診花費的台灣健保給付實況，表示健保醫療給付12月6日入帳，金額是3704元，「這就是今年第二季（4-6 月），台灣各級醫院一次急診的平均健保給付金額」。
他表示，許多人以為在國外的醫療支出，回國之後健保會全額給付，「想得美啊！像美國那種天價的醫療費用，健保不被吃垮才怪」。但他也說健保雖然只付3704元，但商業保險根據健保給付，會理賠不足的金額。
鄭丞傑直言，幸好在機場有投保旅行平安險，150萬元以下全額理賠，還說自己這次嚇到了，「再出國的時候，乾脆直接投保全年的旅遊平安險」。
據健保署官網，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，可於門、急診治療當日或出院日起6個月內，檢附自墊醫療費用核退申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退自墊醫療費用。
但核退金額是採審查後「核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為上限，如以2019年10至12月為例，核退金額上限，門診每次971元、急診每次2937元、住院每日5271元，醫療費用相對較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。