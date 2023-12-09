稱港台青年走回歸鄉之路！北一女師區桂芝遭爆赴港研習、教長回應

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今天網路流傳疑似區桂芝今年到「台陸港澳中華傳統文化研修班」的交流心得，文中不難看出作者對傳統中華文化的喜愛，並希望「中華傳統文化研修班」能年年進行，兩岸四地老師們奔赴而來，並在各自返鄉後將中華文化種子散播得更廣，文末提到「曾經迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著」。
外界質疑區桂芝身為公立學校教師，卻赴港參加研習活動，恐怕會違反相關規定。潘文忠今天出席黃昆輝教育基金會教育政策研討會受訪指出，這部分還要再深入了解，對於公務人員及公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分還需要再進一步瞭解實際的情形，再做後續的研處。
對於有師生反映文言文修讀比例45%是否太高？考試考太多文言文？潘文忠說，國語文學習是培養溝通表達、思辨的能力，無論文言文或白話文都有上述的功能，108課綱明訂國文科文言文占比為35%至45%，提供的選文也只是讓教科書編輯者參考、選擇。
他強調，108課綱上路後，學生們在PISA的閱讀表現，這3年確實有非常大幅的進步，推動語文教育、倡導閱讀能力，不該只限於某一個文體，拘泥在課綱、教科書少了哪一篇文章，最重要的是孩子藉由教師的引導，在語言能力、閱讀能力、理解能力、思辨能力，真正的成長，這一次的國際評量確實讓我們看到台灣的孩子需要108課綱的學習環境，能夠提升閱讀能力。