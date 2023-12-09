新北耶誕城驚見偷拍狼！男「針孔綁鞋」尾隨女子 警當場抓獲送辦
8日晚間，新北市海山警分局接獲民眾報案，表示市民廣場內主舞台的左側區域，有可疑男子不斷尾隨一旁女子，且不時伸長右腳靠近，疑似有偷拍的行為。警方隨即派員到場，發現一名男子舉止異常，因此上前盤查，當場發現男子的鞋子上有不明光源，且有傳輸設備連接至手機進行攝錄，立即將該男子逮捕，並依法逮捕及查扣相關證物。
記者林盈君／綜合報導
據了解，涉嫌偷拍的謝姓男子，疑出於好奇心才犯下偷拍的行為，警方也在其手機內部，發現被害人的影片，目前已擴大追查，是否還有其他被害人。全案偵訊後，依妨害秘密罪嫌將謝男移送偵辦。
警方也呼籲，處於人潮較多的場所，應注意有無可疑人士貼近，如發現有疑似遭偷拍或騷擾的情形，務必保持冷靜，可大聲制止或撥打110報案電話。此外，耶誕城活動期間，轄區分局均編排大量的警力執行巡邏與守望勤務，遏止不法情事發生，保障民眾的安全。
※【NOWnews 今日新聞
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