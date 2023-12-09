批課綱無恥！區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：港台青年歸鄉

我是廣告 請繼續往下閱讀
她今天被爆出，網路流傳疑似其在《民間周報》的投書，文中提及今年到「台陸港澳中華傳統文化研修班」的4千字交流心得，自述睽違10年再度參與台陸港澳「中華傳統文化研修班」，聯誼晚會中，國語流行曲、蒙古民謠、粵語歌、詩詞吟唱、短笛口琴表演，甚至閩南語歌曲《愛拼才會贏》，南腔北調聲聲呼應，大家同聲共氣朗誦唐詩《琵琶行》，「那種自自然然的水乳交融，叫我百感交集：隔海相望的兩岸四地，何來齟齲？」
文章提到，我大約於2010年與北一女國文科近10位同仁聯袂首次參加，眾人咸感充實又愉快，當年與會者多已退休。在太陽花運動之後的這些年，港台都出現了種種政治紛擾，民情丕變，加上3年的疫情阻隔，她憂心「離久情疏」，再次呼朋引伴，但無人應答；甚至發布學生的國學夏令營訊息，竟遭家長質疑「統戰意味太濃」。沮喪失望之餘，決定自行獨往，回來後再於教研會分享心得，所幸台灣雖成團不易，仍有3人同行。
文章指出，香港教育大學施仲謀教授以「讀《論語》，學做人」與當前教育圈熱門的國際文憑IB課程相對照，推導出《論語》不是故紙堆中躺平的經典，而具有「敢於嘗試」和「知其不可而為之」的用世情懷；還有學者引錢穆的話說，讀《論語》就是要懂得「吃緊為人」，以此揭示《論語》的中心思想。《論語》實乃一部「愛的教育」讀本，人之所以為人，不就是有「愛」的能力嗎？讀《論語》，真真就是得「吃緊為人」啊！「學做人」就是學「愛自己」與「愛別人」。
文末提到，但如斯誠意正心的「中華傳統文化研修班」，年年如約進行，兩岸四地的老師們代代五湖四海奔赴而來，各自返鄉歸隊後，種子將撒得更廣，灌溉工夫將更深沉滋潤。在為往聖繼絕學的今之孟荀、今之韓愈、今之朱子、今之賓四先生及其門人弟子們，無畏的播揚傳頌，我相信儒學將繼續濡染民心，潛移默化社會短暫的亂流。「中國傳統代有大儒，文化歷久彌新，終將澤被天下，世界大同，曾經迷惘的港臺青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著。」
外界質疑區桂芝身為公立學校教師，卻赴港參加研習活動，恐怕會違反相關規定。潘文忠表示，這部分還要再深入了解，對於公務人員及公教人員赴大陸地區都有相關規範，這部分還需要再進一步瞭解實際的情形，再做後續的研處。