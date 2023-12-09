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中華職棒／確定了！陳俊秀加盟中信兄弟　11日將舉辦加盟記者會

▲中信兄弟本季無緣進到季後賽，也讓中信集團接手兄弟以來，錯過建立三連霸王朝機會，也讓球團決定補強陳俊秀展現奪冠企圖心。（圖／樂天提供）
▲中信兄弟本季無緣進到季後賽，也讓中信集團接手兄弟以來，錯過建立三連霸王朝機會，也讓球團決定補強陳俊秀展現奪冠企圖心。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

確定了！中信兄弟今天表示，已經跟前樂天桃猿自由球員陳俊秀選手達成共識，近期將舉行加盟記者會，樂天桃猿雖然開出3年3000萬台幣的大約留人，但據了解，中信兄弟開出的條件也不差，因此陳俊秀選擇轉戰新天地，他也是史上第4位轉隊的自由球員，中信兄弟預計11日在中信南港總部舉辦加盟記者會，並且發布預購商品資訊。

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今年中職最大咖自由球員：

中信兄弟2日傳出已經鎖定陳俊秀，近期就可能會簽約，並舉行加盟記者會，陳俊秀若加入，對兄弟團隊影響很大，尤其打線上會更整齊，就目前兄弟一壘手有許基宏狀況下，陳俊秀可以擔任指定打擊、一壘手等職務，不過隨著陳俊秀離隊，樂天桃猿郭嚴文等奪冠成員，可能也會出走。

樂天桃猿開出3年3000萬元以上的超級大約，尤其他在今年打擊狀況回穩，又找回單季7轟水準，若是換上新球衣，有機會幫兄弟找回總冠軍。

樂天在今年球季60人名單中，已經放出陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等過去奪冠功臣，整體新陳代謝的狀況會提升，但陳俊秀出走，的確也是對戰力有很大影響。

中職歷年自由球員轉隊：

過去中職有3名球員，透過自由球員資格轉隊，分別是林智勝、鄭達鴻、賴鴻誠。林智勝是中職歷史上首位成功行使自由球員權利轉隊的選手，在2015年他以總額3年4500萬台幣從Lamigo桃猿（樂天桃猿）轉戰中信兄弟，不僅成為史上首位透過該制度轉隊的球員，更成為中職首位「純本土」月薪破百萬的選手。

第二位則是鄭達鴻，2015年他以3年超過2000萬元價碼，從義大犀牛轉投中信兄弟，成為首位獲得2000萬合約的捕手，更一舉打破高志綱的紀錄，成為中華職棒史上最貴捕手。

第三位是2020年，樂天桃猿以2年、平均月薪將近40萬元左右的合約，成功延攬富邦悍將左投賴鴻誠。富邦球團則在挑走樂天桃猿隊內野手楊瑞承，並獲得新台幣234萬元轉隊費。

陳俊秀將成為史上第4人，並且樂天可望獲得1095萬元全額轉隊費，或是以半價547萬左右，加上一名補償人選。

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