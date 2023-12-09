北院審理朱學恒2度強吻案　鍾沛君哽咽：至今不道歉造成N度傷害

居盟埔里「潛艦基地大遊行」　馬文君酸：感謝遠道朋友多玩多消費

▲眾人扛著巨型的「海鯤號潛艦」充氣氣球，在馬文君埔里住宅前遊行。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）
▲眾人扛著巨型的「海鯤號潛艦」充氣氣球，在馬文君埔里住宅前遊行。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委馬文君國有地違建問題持續延燒，其住宅被網友惡搞在google地圖標註「埔里馬潛艦基地」，對手蔡銘軒、基進楊佩樺今與「居住正義聯盟」成員，到馬文君住宅外進行「潛艦基地大遊行」，喊話下架特權立委。馬文君則回應遠道朋友既然來了，就多玩多吃多消費，她替在地鄉親致謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨蔡銘軒、基進楊佩樺與「居住正義聯盟」成員，到馬文君住宅外進行「潛艦基地大遊行」。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）
▲民進黨蔡銘軒、基進楊佩樺與「居住正義聯盟」成員，到馬文君住宅外進行「潛艦基地大遊行」。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）
國民黨立委馬文君被踢爆低價承租國有土地、違法施設豪華莊園，並稱木屋剩餘價值7萬多元免繳房屋稅，民進黨對手蔡銘軒、基進不分區立委候選人楊佩樺與「居住正義聯盟」數十名成員，今（9）早到她的住家外進行「潛艦國造護台灣，下架特權立委」遊行。

眾人高舉兩只巨型的「海鯤號潛艦」充氣氣球，拿著「我的6千只能租雅房」、「70萬跟你買」、「特權圈地」、「我也要租」等標語牌，在馬文君住宅前馬路繞行。蔡銘軒表示，他可以理解很多埔里鄉親怕被點名做記號，不敢出面，此次遊行不僅要突顯問題，更要讓大家知道埔里不是馬家的。附近另懸掛署名「憤怒的埔里人」布條，強調「埔里團結挺文君、侵門踏戶滾出去」。

▲反制遊行的布條，要「埔里團結挺文君、侵門踏戶滾出去」。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）
▲反制遊行的布條，要「埔里團結挺文君、侵門踏戶滾出去」。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.09）
馬文君則回應尊重批評指教，租地與老屋問題一切依法辦理。她歡迎遠道而來的朋友，埔里好山好水，傳統美食、文創新舖應有盡有，既然來了就多玩多吃多消費，她替在地鄉親致謝。自己持續且唯一關心的事，是今天的南投有沒有比昨天更好，明天的南投會不會比今天更好。

更多「2024大選」相關新聞。

內幕／30年來最艱困！馬文君習慣打佛系選戰　藍營勸以林明溱為鑑

投縣府將依法定造價開罰農舍違建　馬文君稱殘值不到10萬

內幕／拚南投兩激戰區！綠打游顥無著力點　拿馬文君「隔山打牛」

被控國有農地蓋「莊園城堡」　馬文君：全家居住超過30年的老屋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞