居盟埔里「潛艦基地大遊行」 馬文君酸：感謝遠道朋友多玩多消費
南投縣立委馬文君國有地違建問題持續延燒，其住宅被網友惡搞在google地圖標註「埔里馬潛艦基地」，對手蔡銘軒、基進楊佩樺今與「居住正義聯盟」成員，到馬文君住宅外進行「潛艦基地大遊行」，喊話下架特權立委。馬文君則回應遠道朋友既然來了，就多玩多吃多消費，她替在地鄉親致謝。
記者顏幸如／南投報導
國民黨立委馬文君被踢爆低價承租國有土地、違法施設豪華莊園，並稱木屋剩餘價值7萬多元免繳房屋稅，民進黨對手蔡銘軒、基進不分區立委候選人楊佩樺與「居住正義聯盟」數十名成員，今（9）早到她的住家外進行「潛艦國造護台灣，下架特權立委」遊行。
眾人高舉兩只巨型的「海鯤號潛艦」充氣氣球，拿著「我的6千只能租雅房」、「70萬跟你買」、「特權圈地」、「我也要租」等標語牌，在馬文君住宅前馬路繞行。蔡銘軒表示，他可以理解很多埔里鄉親怕被點名做記號，不敢出面，此次遊行不僅要突顯問題，更要讓大家知道埔里不是馬家的。附近另懸掛署名「憤怒的埔里人」布條，強調「埔里團結挺文君、侵門踏戶滾出去」。
馬文君則回應尊重批評指教，租地與老屋問題一切依法辦理。她歡迎遠道而來的朋友，埔里好山好水，傳統美食、文創新舖應有盡有，既然來了就多玩多吃多消費，她替在地鄉親致謝。自己持續且唯一關心的事，是今天的南投有沒有比昨天更好，明天的南投會不會比今天更好。