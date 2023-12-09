李亦伸專欄／湖人、溜馬季中錦標賽爭冠分析　裘爺掛保證推湖人勝

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季中錦標賽是NBA今年創意，在例行賽每隊出賽82場基礎上，創造一個更有話題、新鮮感、高獎金「盃賽」，刺激各隊用力打好每一場比賽。每周三、六進行季中錦標賽，東、西區各分三組，一組五隊，一共六組，每隊進行4場比賽，分組第一晉級八強，六組戰績最好兩支第二名球隊晉級八強。
八強賽開始單敗淘汰，目前晉級的溜馬、湖人在季中錦標賽都是6連勝，但湖人、溜馬冠軍戰這一場不計算在82場例行賽，等於是打進季中錦標賽冠軍賽兩隊，今年球季要多打一場比賽。
八強球隊每個職隊員獎金5萬美元，四強10萬美元，亞軍20萬美元，冠軍50萬美元，所以湖人前鋒LeBron James才會說，「為自己和球隊職隊員贏高額獎金，當然要拚」。
🏀戰情分析
溜馬是今年NBA進攻效率第一，場均得分第一，出手次數最多球隊，三分命中率3成88第三，每場命中15.4個三分球第四。這些數據代表溜馬的快攻、早攻、三分球、進攻能量和得分點，都是聯盟第一超級球隊。
溜馬指揮官「魔法師」Tyrese Haliburton場均27分、12助攻，季中錦標賽八強、四強賽兩戰，溜馬淘汰塞蒂蒂克、公鹿，Haliburton一場26分、13助攻、10籃板，一場27分、15助攻、7籃板，連續兩場超凡表演0失誤，創造力、關鍵球、節奏掌控接近完美。
Tyrese Haliburton肯定是決定溜馬在季中錦標賽冠軍戰勝負最重要指標，但溜馬更需要的是幾名角色球員「全面性發揮，198公分前鋒Aaron Nesmith、193公前Bruce Brown的防守，186公分控球T.J. McConnell各種打亂對手攻防節奏奇襲，還有先發中鋒Myles Turner、大前鋒Obi Toppin快速跑動和擋拆接應攻下籃下。
溜馬是一支平民球隊，卻意外擁有超級指揮官Tyrese Haliburton，著重快攻、高速反擊、三分外線投射和快速擋拆發起進攻的年輕團隊。湖人將面臨巨大防守壓力和對位、輪轉防守考驗。
湖人過去一波三連勝，這三場球防守效率NBA第一。
湖人逐漸打出精英級別防守有兩個重要原因。一是健康，湖人高大鋒線防守精英203公分Jarred Vanerbilt、201公分Cam Reddish、198公分Taurean Prince全員健康，兩名關鍵替補Austin Reaves、八村壘也完全進入狀況。二是兩大核心球星進入狀況，「老詹」LeBron James回春表現和「AD」Anthony Davis提供超凡防守和耐戰力，湖人正在展現更好團隊。
湖人擁有精英級別防守鋒線和高度，減少被錯位，速迅完成輪轉防守，同時還能保護禁區和籃板，提高湖人反擊頻道和快攻速度，進而提升三分命中率，所有一切都讓湖人團隊變得更完美，沒有隊型、打法漏洞。
溜馬擅攻，節奏快速，三分出手量和質都很驚人。湖人擅守，快慢皆宜，當湖人能靠精英防守解決問題，控制比賽節奏，帶動反擊和三分手感，湖人就是總冠軍級別球隊。
🔎我的預測
溜馬vs.湖人這場冠軍戰，主場湖人贏球情勢更好，防守、對位、輪轉是最大關鍵，湖人精英防守鋒線，高度、速度、人手兼俱，他們能有效對位和限制溜馬的出手空間，壓低溜馬投籃命中率和進攻效率。
我看好湖人贏球，我保證。這個保證很有娛樂性、話題、樂趣和專業判讀，歡迎來戰。
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