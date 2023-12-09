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NBA／Curry連砍關鍵三分也救不了　延長賽勇士136：138不敵雷霆

▲勇士Stephen Curry20投10中，包含命中6顆三分球，攻下34分6籃板3助攻，但還是無法帶隊擊敗雷霆。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士Stephen Curry20投10中，包含命中6顆三分球，攻下34分6籃板3助攻，但還是無法帶隊擊敗雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA例行賽奧克拉荷馬雷霆今（9日）在主場迎戰金州勇士，Shai Gilgeous-Alexander狂砍38分，Chet Holmgren攻下21分，Holmgren在末節尾聲三罰俱中逼入延長賽，面對勇士Stephen Curry連砍三分，全場8記，雷霆還是保住領先優勢，最終雷霆138：136險勝勇士。

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第一節開局雷霆打出5：2領先優勢，但勇士展開反擊，不僅把比分追平，還一度領先12分，雖然雷霆努力逐漸縮小分差，但第一節結束時，勇士以28：19領先。次節雷霆一度落後達14分，但Gilgeous-Alexander單節攻下11分，半場雷霆落後6分。

第三節雷霆表現不理想，分差一度又被拉大，不過隨著比賽進行，雷霆開始找回狀態並成功反超7分，該節Gilgeous-Alexander繼續發威，個人獨得12分，讓勇士反倒以5分落後。

第四節雙方互有來往， Jalen Williams砍下12分，Curry則拿下10分，並最後18秒砍進超前三分球，但Holmgren三罰俱中，雙方戰成118：118平手，將戰局逼入延長賽。

隨後進入延長賽，雷霆馬上進入狀態，打出一波10分的進攻，但勇士一波8：1攻勢追到3分差距，隨後Curry一記三分命中，追到2分差，但最終雷霆成功抵禦勇士追擊，倒數7秒Klay Thompson三分沒進，Brandin Podziemski籃下出手也落空，最終雷霆贏得比賽。

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