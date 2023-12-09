橘色惡魔今抵台！18項清單一一實現 宵夜吃這個、晚宴有溫體牛
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部今（9）日晚間抵台，將入住機場附近的台北諾富特華航桃園機場飯店，明天前往高雄時代大道表演，11日至15日入住汐止的富士大飯店。據了解，諾富特飯店宵夜準備了紅豆湯圓跟鹹酥雞，作為橘色惡魔來台第一餐；11日的歡迎晚宴，則由富士大飯店準備雲林產的白羅曼鵝，以及連續2年獲得米其林指南推薦的台灣溫體牛火鍋，要讓學生吃飽飽，感受滿滿的台灣味與人情味。
記者李琦瑋／台北報導
「橘色惡魔」去年受邀來台參與國慶大會，掀起國內橘色旋風，所到之處也接受各單位熱情的「餵食」，此次再訪台，學生們也做足功課，羅列出想吃的台灣美食，包括芒果冰、小籠包、古早味蛋糕、造型雞蛋糕、胡椒餅、鳳梨酥、珍珠奶茶、黑糖珍奶、水餃、擔仔麵、芒果汁、台灣乾麵、雞排、火鍋、排骨飯、滷肉飯、雞肉飯與牛肉麵。
學生們的心聲，各單位都聽到了！橘色惡魔今天晚間抵台，將陸續於高雄時代大道、高雄承億酒店、新北富士大飯店、台北市立第一女子高級中學、西門町及國家音樂廳演出。
高雄市政府率先出手，在昨天就將新鮮旗山香蕉直送日本京都，讓橘高校吹奏樂部學生在出發來台灣前夕，能夠品嚐到香甜的香蕉以及收下微笑友好卡片。
台北諾富特華航桃園機場飯店預計在今晚宵夜，貼心地提供紅豆湯圓跟鹹酥雞，作為學生們來台第一餐；有趣的是，去年橘色惡魔來台第一餐也是吃鹹酥雞，全場歡呼。
高雄承億酒店則準備高雄在地知名小籠包、蘿蔔糕、旗山香蕉、燕巢芭樂、各式台味小吃，並送給每位學生，繡有其姓名的飯店吉祥物娃娃。
橘色惡魔11日高雄表演結束，就會返回台北，接續後續的行程，當天入住富士大飯店參加歡迎晚宴，溫立軒中餐廳的港籍主廚伍見朋，精選雲林產的白羅曼鵝，以獨創醬料與烤功精製「深井燒鵝」，連續2年榮獲米其林指南推薦的台灣體牛料理餐廳品牌「牛五蔵肉鍋x塩ホルモン」，也將為這群貴客獻上最精緻的溫體牛肉火鍋，滿足學生們願望清單的期待。
據了解，文化總會為了款待嬌客，特別安排橘色惡魔參觀故宮，結束後到三希堂享用願望清單之一的紅燒牛肉麵等台灣道地料理。