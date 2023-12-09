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NBA／勇士怎麼了！全場出現29次失誤　教頭Kerr執教10年來最差

▲金州勇士全場發生29次失誤，這是總教練Steve Kerr執掌兵符10年來單場最差紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士全場發生29次失誤，這是總教練Steve Kerr執掌兵符10年來單場最差紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA金州勇士本季戰績10勝12敗、勝率4成55表現並不理想，今（9日）作客奧克拉荷馬市雷霆，在延長賽以136：138敗陣，且勇士全場出現29次失誤，寫下Steve Kerr執教10年來的單場最差紀錄，同時也是自2002年來勇士單場最多失誤。

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此戰勇士總共出現了29次失誤，雷霆從勇士的失誤中拿下35分，反觀雷霆整場出現11次失誤，勇士僅從中拿到6分，這是Steve Kerr自2014-15賽季以來，勇士單場最多的失誤。

雖然勇士整場失誤連連，但雷霆卻打到延長賽才驚險拿下勝利。事實上，雷霆團隊三分球命中率達3成96，排名全聯盟最佳，且三分球命中次數也是聯盟前段班。

不過本場比賽雷霆三分線手感冰冷，全隊29投僅中5，命中率是慘澹的1成72，而勇士隊則在三分線外47投中19，這讓他們在三分球取得42分的優勢。另外，勇士在籃板球比雷霆多達21個。

延長賽雷霆打出一波12：2攻勢，但勇士一波8：1攻勢追到3分差距，隨後Curry一記三分命中，追到2分差，但最終雷霆成功抵禦勇士追擊，以2分之差奪勝。

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