高雄美食旅遊新篇章！飛行家與牛博肆火鍋攜手推「飛牛專案」

北美僑社訪問團拜會高市府　陳其邁：僑胞讓台灣走向世界

▲高雄市長陳其率市府團隊與2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團合影。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其率市府團隊與2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團合影。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

▲市長陳其邁致贈紀念品予訪團共同團長、大洛杉磯台灣會館執行長林榮松。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁致贈紀念品予訪團共同團長、大洛杉磯台灣會館執行長林榮松。（圖／高市府提供）
2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團拜會高雄市政府，市長陳其邁在拜會過程中除謝所有北美僑界的好朋友，增進台灣與美國、加拿大之間的連結，拓展台灣的外交空間，讓台灣持續走向世界外、陳其邁也特別介紹持續轉型中的高雄，目前正從重工業城市，轉型成為高科技智慧城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市長陳其邁致贈紀念予訪團共同團長紐約台灣會館理事長蘇春槐。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁致贈紀念予訪團共同團長紐約台灣會館理事長蘇春槐。（圖／高市府提供）
北美地區來自紐約、大洛杉磯、華府、聖地牙哥、北加州、休士頓及加拿大溫哥華等7個地區共38名僑領代表。8日上午抵達高雄市政府進行拜會，僑領一見到高雄市長陳其邁便報以熱情掌聲！過程中，陳其邁也分享高雄在各項市政建設的成果，邀請僑領朋友有機會能多回高雄走走，體驗高雄這座海洋城市的轉變與熱情魅力。

陳其邁首先提到，高市府近年著力推動產業與淨零轉型，除積極促成台積電進駐高雄，打造南部半導體S廊帶，美商英特格及德商默克等公司也於高雄設廠，帶動相關投資及產業鏈群聚，強化台灣的半導體供應鏈韌性，「這些都是高雄努力進行產業轉型的成果。」

陳其邁指出，高雄不僅是重要的軍事基地外，也集結航空、潛艦製造、5G、半導體、電動車等產業，目前正從重工業城市，轉型成為高科技智慧城市。

陳其邁也感謝各個僑社在美國與加拿大，皆是台灣與北美之間重要的橋梁。台灣近年來在面對全球疫情、俄烏戰爭、台海威脅等各項挑戰中，能夠持續站穩腳步，獲得美國等民主國家的肯定和支持，仰賴僑領朋友們長期以來在海外辛苦努力打拚的成果。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐也在談話中提及，人工智慧未來發展潛力無窮，近日超微半導體公司就發表一款人工智慧晶片，並預估未來4年市場規模將攀升至逾 4000 億美元。相信台積電在高雄廠導入先進製程，有助於帶動高雄未來的經濟發展，也會帶來更多的機會與可能性。

大洛杉磯台灣會館執行長林榮松致詞時，特別細數高雄這些年來的重大轉變及建設，從愛河整治談到衛武營國家藝術文化中心，以及正在全力發展中的亞洲新灣區，大讚高雄持續進步。他也表示，身為在地高雄人，只能用「好山、好水、好進步」來形容見證高雄蛻變中，他內心的驕傲與感動！

李柏毅座談會湧入逾千人成造勢大會　高雄隊學長姐到場力挺

新院裝潢不慎造成豪宅淹水　中醫診所：有誠意將此事件圓滿處理

遭監控？憑哪一個條文　郭倍宏：這是台版水門事件！

高雄美食旅遊新篇章！飛行家與牛博肆火鍋攜手推「飛牛專案」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞