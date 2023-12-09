北美僑社訪問團拜會高市府　陳其邁：僑胞讓台灣走向世界

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陳其邁首先提到，高市府近年著力推動產業與淨零轉型，除積極促成台積電進駐高雄，打造南部半導體S廊帶，美商英特格及德商默克等公司也於高雄設廠，帶動相關投資及產業鏈群聚，強化台灣的半導體供應鏈韌性，「這些都是高雄努力進行產業轉型的成果。」
陳其邁指出，高雄不僅是重要的軍事基地外，也集結航空、潛艦製造、5G、半導體、電動車等產業，目前正從重工業城市，轉型成為高科技智慧城市。
陳其邁也感謝各個僑社在美國與加拿大，皆是台灣與北美之間重要的橋梁。台灣近年來在面對全球疫情、俄烏戰爭、台海威脅等各項挑戰中，能夠持續站穩腳步，獲得美國等民主國家的肯定和支持，仰賴僑領朋友們長期以來在海外辛苦努力打拚的成果。
超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐也在談話中提及，人工智慧未來發展潛力無窮，近日超微半導體公司就發表一款人工智慧晶片，並預估未來4年市場規模將攀升至逾 4000 億美元。相信台積電在高雄廠導入先進製程，有助於帶動高雄未來的經濟發展，也會帶來更多的機會與可能性。
大洛杉磯台灣會館執行長林榮松致詞時，特別細數高雄這些年來的重大轉變及建設，從愛河整治談到衛武營國家藝術文化中心，以及正在全力發展中的亞洲新灣區，大讚高雄持續進步。他也表示，身為在地高雄人，只能用「好山、好水、好進步」來形容見證高雄蛻變中，他內心的驕傲與感動！