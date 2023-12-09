基隆萬人票選！火鍋店排行出爐 冠軍是「此老字號」黃益中也稱讚
天氣逐漸變冷，暖呼呼的火鍋成為台灣人在冬季尋找外食的考量之一，而基隆坐落於台灣最北端，入冬之後轉變為濕冷的氣候環境，對於火鍋的品味也發展出一套特色。基隆在地媒體「基隆海嗨」舉辦《網路萬人票選火鍋店排名》，經由1萬5000人投票後，選出90家各具特色的火鍋店，最受網友歡迎的火鍋店出爐，是「義美自助火鍋城」，而亞軍則由同樣也是發源自基隆的連鎖品牌「築間幸福鍋物」拿下。
記者葉盛耀/綜合報導
此次《網路票選火鍋店排名》高達1萬5000人投票，選出90家各具特色的火鍋店，並列出冠、亞軍。而冠軍則是由位在信二路的老字號「義美自助火鍋城」拿下，以其石頭火鍋為特色，榮獲大多數網友的好評。就連「熱血教師」高中公民老師黃益中也於今年2月特地於臉書打卡稱讚：「其貌不揚的店面，卻內藏許多聽都沒聽過的食材。」他所指的就是基隆特有的魚捲、吉古拉與蛋腸，他並提到，三個人結帳竟只花了1000元，物超所值讓他驚嚇。
知名的連鎖火鍋店「築間幸福鍋物」拿下亞軍，同樣是源自基隆的品牌，因其營業時間至深夜，攏絡許多夜間工作者的味蕾，也成為基隆頗負盛名的火鍋店。基隆在地媒體「基隆海嗨」廖湘玲指出，關於基隆特色火鍋店，還有網友投票排行前段的「罌粟花火鍋」，套餐前菜會附上蒟蒻，沾上醬油口感即如生魚片；「陞豪火鍋」除了以甘蔗鍋底聞名外，菜盤更是選用基隆在地特有的食材如吉古拉、海菜等；「芳鄰涮涮鍋」是主打自家耕種的蔬菜，除了無農藥外，也能品嚐到不同種類的菜葉。
廖湘玲說，麻辣火鍋也很適合基隆濕冷的天氣，四川風味的「姥沙四川麻辣鍋」，是以濃厚的麻辣聞名，辣跟麻都能隨顧客需求追加，鴨血、豆腐無限續，還有酸菜魚火鍋，是CP值超高的麻辣火鍋。另外，具有重慶風味的「若羚珍饌重慶麻辣火鍋」以花椒的麻最為出名，並以黨蔘等中藥加入湯底，除了麻辣外還帶有濃郁的藥材香，喜歡重口味的人可以前來品嚐。
廖湘玲同樣提到，基隆的火鍋還有一大特色，就是許多特色火鍋料是別的縣市看不到的，像是「蛋腸」與「吉古拉」等，另外，老店所生產的蛋餃、基隆知名的「三記魚餃」都很能呈顯出基隆火鍋店獨特的一面。