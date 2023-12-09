「野田妹」上野樹里台北落淚痛哭！羨慕台灣女生：我想要這種溫暖

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上野樹里8日表示此次來台超想逛夜市，晚上行動力滿滿衝去饒河夜市，她還跟導演熊澤尚人臨時起意開直播，跟日本粉絲分享台灣近況，結果台灣影迷看到直播後直衝現場，「很多台灣粉絲看到直播就跑來一起逛夜市，逛完夜市人越來越多，但很開心可以一起逛夜市的時光。現在不像疫情要保持距離，夜市就像熱鬧的廟會，台灣好像有很多這樣的夜市，好開心」。
上野樹里在《鄰人Ｘ：謎樣的女子》中飾演46歲的「柏木良子」，上野樹里表示：「我看到劇本的時候是36歲，我這歲數剛好在事業、私生活上都有很多煩惱，剛好碰到疫情，有很多思考的時間，柏木良子有很多愛情方面的描寫、對社會議題有意義的事，所以這角色我覺得很有意思。」
台灣演員黃姵嘉在片中飾演留學生，上野樹里很喜歡她飾演的角色「蓮」，上野樹里說：「姵嘉演的角色可以帶出日本人遺忘的事情，就是要在哪些時候表達出自己的想法，透過了角色反映在故事中，也能用很多客觀角度發現很多事。現在這社會有很多人，有一些明明可以面對面講的事，反而因為網路越來越發達，在現實中不敢表現出來，姵嘉的角色可以跨過語言讓人感受到這層面、我們想要表達的事情。」
上野樹里分享電影拍攝過程時，突然對現況有感而發突然爆哭，她表示：「昨天來到台灣發現台灣人對周遭沒有警戒，大家都很自然跟旁人相處，走在路上不會在意別人的眼光，我就想到這才是正常的感覺，因為這情景在日本已經看不到了，在日本人跟人保持距離才是普通的，沒想到來到台灣後有『不一樣的普通正常』，原來跟別人相處可以這麼溫暖、不會感到孤單，這真的是來台灣才發現原來我心裡面會想要這種溫暖，像是一般的日本人，常常有無法說出自己心聲的部分，台灣女生應該跟片中角色不一樣，能說出很多想講的話，這邊不會出現比較封閉、陷入孤立的狀態，真的是來到台灣後好放鬆，心靈被打開，身體狀況都非常好，真的非常開心可以來到台灣。」她表示會哭不是因為悲傷，而是因為被感動。
記者會最後，上野樹里表示：「『普通』是每一個人最自然的樣貌，普通對每個人來說定義不同，對日本人來說，日本人總是為他人著想，常常會把自己的想法拋在後頭，也會想說我辦得到的，別人應該也要辦得到。」如同黃姵嘉片中被路人誤解，「這不應該存在」。《鄰人Ｘ：謎樣的女子》12月15日在台上映。
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