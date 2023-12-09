▲6旬癌末婦臨終完婚　暖夫含淚獻花「給妳一個歸宿！」

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醫護團隊及戶政人員見證完婚護理師為新娘畫上淡雅的妝容，穿上喜氣的紅色毛衣整個人更顯幸福洋溢，木訥地的陳先生則由醫護幫忙，別上「新郎」胸牌，露出喜悅又羞澀的神情，在醫護團隊及戶政人員的見證下，完成結婚儀式，過程雖然簡單，但兩人的愛情已深烙於彼此心中。
「不只是給她一個歸宿更是一份愛的承諾！」陳先生說，妻子在他人生最落寞無助的時候不離不棄，她做事小心謹慎、貼心，不管遇到什麼挫折，永遠都以笑來面對，平常開朗的她，即將走入人生最後階段，「我不能讓她孤孤單單的走」，不管她變得怎麼樣，還是會深愛著她，縱使時間有限，也會用最好的陪伴，好好愛她。
「謝謝先生這麼用心的愛著我，不離不棄一路的照顧。」陳太太說，被愛、感動的喜悅難以言語，這10年間一直能夠感受到先生對她的愛，關心、照顧及呵護著她，更謝謝在她即將揮別人生最後階段，還願意與她一起共度所剩不多的「餘生」。
長跑10年終於結為連理的陳先生及陳太太，在醫護簇擁下，開心拿著「我們結婚了」的手拿牌與鮮花合影，2人大方比出愛心「放閃」，向所有人示意這是一份永恆的愛。
迦南病房護理長田濬榕說，癌友除了專業的醫療照護，其身、心、靈更需要加倍的關心，能夠協助病人完成心願，讓病人及家屬留下美好回憶彼此不留遺憾，是醫護團隊的每一位成員都樂於協助與付出的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60138
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