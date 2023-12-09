啦啦隊「最正MC」艾融認了單身中！理想男友條件曝光 不排除閃婚
樂天女孩專屬主持人艾融，憑藉甜美身型與臉蛋，獲封「最正MC」美名，今年還推出個人首本寫真書《艾在你身邊》要來回饋粉絲，也為自己的青春留念。今（9）日艾融特地換上火辣戰袍現身簽書會，吸引200多名粉絲爭相朝聖，同時也大方分享維持身材的祕訣，自豪身體的2個部位最滿意。
記者詹鎰睿／綜合報導
艾融今日在板橋環球購物中心舉辦個人首場寫真簽書會，現場吸引200多名粉絲朝聖，艾融為了回饋粉絲，還特地穿上一件性感又火辣的黑色戰袍，讓人完全無法直視。談到最滿意的身材部位，艾融自豪地說「鎖骨」和「嘴巴」。
艾融坦言，雖然嘴巴的部分經常遭到酸民攻擊，但她完全不在意，反而非常喜歡自己嘴巴大的特色，就像國外女星安海瑟薇一樣性感。談到身材維持祕訣，艾融除了每週兩次健身房，在家裡每天都會運動，搭配飲食來控制，例如香蕉、水煮餐，如果真的很餓，就狂灌牛奶清腸胃，想辦法增加飽足感。
目前身材43公斤、身高155公分的艾融承認目前超級單身中，還希望大家多多介紹對象給她，同時也開出條件，「我喜歡年紀比我大的！」、「霸道總裁的類型」，艾融害羞表示，對方大她10歲都沒關係，最好是和平相處，不太愛吵架的男生最好，談到會不會閃婚？艾融不排斥地說，「有可能耶！我是牡羊座的，個性比較衝動。」
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