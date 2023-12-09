小S拋地獄梗問王思佳「名牌包真的嗎」！她秒變臉：要看收據嗎
女星王思佳以貴婦形象深植人心，經常展示華服、精品包示人，5月帶愛馬仕包上節目《女人我最大》卻被質疑是假包，假包風波延燒好幾個月，最後各說各話，依舊不了了之，沒想到她最近上《小姐不熙娣》暢談成立YouTube頻道開箱名牌包的心得，小S直球對決追問：「那妳現在手上那個是真的嗎？」讓助理主持人派翠克直呼：「妳忍多久開這種地獄梗！」王思佳則一秒變臉，反擊「要看收據嗎？」場面尷尬。
記者江芷稜／綜合報導
當時王思佳展現網球拍造型名牌包，包包前面附上網球拍的鏡子，設計相當特別，固定班底筱筱表示最想看她的YT頻道，會關注她的開箱影片，覺得名牌包都很誇張，覺得「怎麼會有人買這些東西」，沒想到小S突然詢問王思佳網球拍包是真的嗎？她臉馬上垮下來，旁人也嚇壞了，小S趕緊圓場，「她都開始自嘲，代表她已經走出去了，我才可以開她玩笑，如果還是不能提的話，我當然就不會碰觸這個問題」。
王思佳臉沉了幾秒，對鏡頭說「當然可以提，有要看收據嗎？我可以寄到你家給你哦，還是你要跟我約在百貨公司」，超酸回覆逗樂全場。小S趕緊轉移話題到下一位來賓，過了一會才大喘氣說「我剛剛誤踩地雷，嚇死我了」，網友看了預告大笑「這件事過這麼久了，小S真的很敢問」、「笑死有夠尷尬，臉認真垮掉」、「哈哈哈，王思佳表情太好笑了」。
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