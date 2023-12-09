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雙12賣場優惠！全聯衛生紙買1送1、好市多現折70元　麝香葡萄特價

▲雙12期間Costco好市多舒潔頂級三層衛生紙，每串特價349元「狂降70元」，全聯、家樂福優惠一次收。（示意圖／金百利克拉克提供）
▲雙12期間Costco好市多舒潔頂級三層衛生紙，每串特價349元「狂降70元」，全聯、家樂福優惠一次收。（示意圖／金百利克拉克提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙12購物節來了！《NOWnews》整理了全聯、家樂福、好市多賣場限定優惠一次看，其中最夯的好市多熱賣的衛生紙現折70元、全聯麝香葡萄限時特價，還有生食級大干貝單顆免40元；家樂福則是在12月9日至12月10日限定，賣場會員消費滿2000元88折。

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🟡好市多

📍12月11日起起至12月21日

◾舒潔三層抽取式衛生紙，100抽X24包，原價419元、現折70元，特價349元

◾鱈魚香絲600公克，原價295元、現折60元，特價235元

◾老協珍冷凍熬雞精，68毫升Ｘ30入，原價3999元、現折600元，特價3399元

◾馬玉山特濃核桃黑芝麻糊，37公克Ｘ50包入，原價499元、現折100元，特價399元

◾肌研極潤保濕化妝水組，400毫升Ｘ1 100毫升Ｘ2，原價755元、現折170元，特價585元

▲好市多12月11日起至12月21日前優惠商品。（圖／好市多提供）
▲好市多12月11日起至12月21日前優惠商品。（圖／好市多提供）
🟡全聯

📍12月9日起起至12月17日

◾韓國麝香葡萄，原價399元、特惠價359元，限定3萬6000盒

📍12月9日起起至12月12日

◾日本北海道生干貝，每盒31-35顆，原價1,599元、特價1212元，76折，平均每顆不到40元

📍12月8日起起至12月21日

◾春風抽取式衛生紙100抽Ｘ8包，原價176元買1送1、特價88元

◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽Ｘ10包，原價238元買1送1、特價119元

◾可立雅廚房紙巾60組Ｘ6捲，原價145元買1送1、特價72.5元

◾深夜食堂黯然乾拌麵-油蔥椒麻116gＸ4入，單袋149元買1送1、特價74.5元

◾賣場高達112款商品買1送1，清單一次收

▲雙12全聯百款商品買1送1外，麝香葡萄、北海道干貝也限時特價。（圖／全聯提供）
▲雙12全聯百款商品買1送1外，麝香葡萄、北海道干貝也限時特價。（圖／全聯提供）
🟡家樂福

12月9日至12月10日，家樂福全台量販店／線上購物單筆消費滿2000元、超市/家速配單筆消費滿888元都可獲得消費金額回饋12%折價券，單筆最高可送出5000元，其中量販／超市滿額獲得消費回饋12%折價券，線上購物/家速配滿額消費現折。

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