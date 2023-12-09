臉書稱柯文哲爆氣中央「卡蛋」 陳佩琪：有求證我先生、要告來告
民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書透露「中央卡大巨蛋」內幕，稱柯文哲去年10月爆氣說「我明年一定要打敗他們，他們這群人太可惡了」。今她到台中市演講時，強調只是轉述柯文哲的話。如果民進黨要告的話，就來告她，「我就說我的消息來源是來自我先生、有努力的求證過」。
記者顏幸如／台中報導
陳佩琪昨在臉書發文，指去年10月她和柯文哲應文化局邀請，到北藝中心服裝走秀，在2樓貴賓席看秀展時有幕僚和柯文哲咬耳朵，不久柯文哲臉色大變，站起來大吼：「我明年一定要打敗他們，他們這群人太可惡了。」事後幕僚才說，是大巨蛋防火逃生計畫又被中央卡住，才惹得市長如此生氣。如今大巨蛋開幕，從新聞得知共被卡1年10個月，昨上午柯文哲出門前感慨說，當時中央目標就是「柯文哲在任就不給他過」，令她覺得悲哀，「我們竟然有這種行政院長和內政部長」。
陳佩琪今（9）日上午到台中大里區出席「女力啟航，溫暖台灣」活動，受訪時進一步說明，臉書所述是她與柯文哲走秀時，她所體會的經驗，她當時只是照顧先生的情緒，因此告訴柯文哲，「你不要生氣啦，市政努力處理就好了」。
陳佩琪說，「我並沒有管他的內容，我只是轉述他轉述給我的話。如果民進黨要告的話，來告我，我就說我的消息來源是來自我先生，有努力的求證過」。