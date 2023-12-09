高雄農業冬季盛會從白玉蘿蔔季、苦瓜節開始

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每年的「白玉蘿蔔還有好豆季」已經成為秋天民眾詢問度最高的活動，今年股東會活動認股數白玉蘿蔔200股、毛豆260股，每股700元，除了股東會，也有個人農場不定期上架，都可以選擇，歡迎大家歡迎到「美濃農會美濃專賣店-活動專區訂購，或撥打諮詢專線詢問。
郭添貴除歡迎大家多到美濃走走外也強調，而高雄市政府與美濃區農會也積極推動，在美濃有全國最大 1786 公頃農產業經營專區，所以除了白玉蘿蔔之外，秋冬時節的美濃，作物多元豐富，包含紅豆、毛豆、橙蜜香番茄等等，持續為國人供應優質農產；。近年來美濃農會成功將白玉蘿蔔與毛豆結合，以專區友善耕種為基礎，結合認股制度，讓消費者進一步認識美濃農產好物。
同時，今天也是大樹區農會在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦「112年度高雄市大樹區特色苦瓜季」行銷活動，郭添貴表示，大樹區除了廣為人知的「玉荷包荔枝」、「金鑽鳳梨」及「好山好水」外，現在又多了苦瓜，是「四寶」了，他也鼓勵消費者多多選購當令苦瓜，在秋冬時節食用苦瓜料理，美味又健康。
高雄市種植苦瓜面積213公頃，年產量5189公噸，其中以大樹區為最大產地，達116公頃，產量約2896公噸。大樹區冬季氣候適宜、土壤、水質條件好，種出的苦瓜口感爽脆，煎炒煮炸都合適，深受消費者喜愛；近年來更努力推行產銷履歷，使民眾可以買的放心、吃的安心。
高市府農業局長張清榮表示，大樹苦瓜口感絕佳，質地脆且不苦，現在雖然不是大樹知名玉荷包及金鑽鳳梨的產季，但在大樹區農會積極研發下，過季的水果也能保留下來，如最新研發的「白玉鳳梨飲」，健康又好喝，除了白玉鳳梨飲外，年節將近，也可以帶上口碑極佳的鳳荔酥當伴手禮，送禮自用相宜。