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高雄農業冬季盛會從白玉蘿蔔季、苦瓜節開始

▲高雄市政府郭添貴秘書長、立法委員邱議瑩及農業局長張清榮等人特別推銷高雄農業冬季盛產的美濃白玉蘿蔔和大樹的苦瓜。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府郭添貴秘書長、立法委員邱議瑩及農業局長張清榮等人特別推銷高雄農業冬季盛產的美濃白玉蘿蔔和大樹的苦瓜。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市農業地理環境及氣候條件得天獨厚，一年四季都蘊藏了豐富的農作物，今天先後有美濃的「白玉蘿蔔還有好豆季」及「112年度高雄市大樹區特色苦瓜季」其中今年白玉蘿蔔種植面積超過200公頃，今年白玉蘿蔔季特別整合觀光行銷，帶動地方產值，加上紅豆、敏豆及橙蜜香番茄等合稱「冬裡作四天王」，更可創造出超過10億元的產值！

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▲每年的「白玉蘿蔔還有好豆季」已經成為秋天民眾詢問度最高的活動。(圖／高市府提供)
▲每年的「白玉蘿蔔還有好豆季」已經成為秋天民眾詢問度最高的活動。(圖／高市府提供)
美濃蘿蔔認股開採囉！經過45天的期待，在園主辛勤的照顧下，終於在今(9)日喜迎收穫，今天特別邀請高雄市政府郭添貴秘書長、立法委員邱議瑩、朱信強議員、曾麗燕議員、林義迪議員等貴賓，一起到田間採收今年第一批的白玉蘿蔔，瞭解美濃農會白玉蘿蔔智慧農業應用情形，也邀請大家到美濃享受專屬於冬天的白玉蘿蔔好滋味。

▲大樹區冬季氣候適宜、土壤、水質條件好，種出的苦瓜口感爽脆，煎炒煮炸都合適，深受消費者喜愛。(圖／高市府提供)
▲大樹區冬季氣候適宜、土壤、水質條件好，種出的苦瓜口感爽脆，煎炒煮炸都合適，深受消費者喜愛。(圖／高市府提供)
每年的「白玉蘿蔔還有好豆季」已經成為秋天民眾詢問度最高的活動，今年股東會活動認股數白玉蘿蔔200股、毛豆260股，每股700元，除了股東會，也有個人農場不定期上架，都可以選擇，歡迎大家歡迎到「美濃農會美濃專賣店-活動專區訂購，或撥打諮詢專線詢問。

郭添貴除歡迎大家多到美濃走走外也強調，而高雄市政府與美濃區農會也積極推動，在美濃有全國最大 1786 公頃農產業經營專區，所以除了白玉蘿蔔之外，秋冬時節的美濃，作物多元豐富，包含紅豆、毛豆、橙蜜香番茄等等，持續為國人供應優質農產；。近年來美濃農會成功將白玉蘿蔔與毛豆結合，以專區友善耕種為基礎，結合認股制度，讓消費者進一步認識美濃農產好物。

同時，今天也是大樹區農會在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦「112年度高雄市大樹區特色苦瓜季」行銷活動，郭添貴表示，大樹區除了廣為人知的「玉荷包荔枝」、「金鑽鳳梨」及「好山好水」外，現在又多了苦瓜，是「四寶」了，他也鼓勵消費者多多選購當令苦瓜，在秋冬時節食用苦瓜料理，美味又健康。

高雄市種植苦瓜面積213公頃，年產量5189公噸，其中以大樹區為最大產地，達116公頃，產量約2896公噸。大樹區冬季氣候適宜、土壤、水質條件好，種出的苦瓜口感爽脆，煎炒煮炸都合適，深受消費者喜愛；近年來更努力推行產銷履歷，使民眾可以買的放心、吃的安心。

高市府農業局長張清榮表示，大樹苦瓜口感絕佳，質地脆且不苦，現在雖然不是大樹知名玉荷包及金鑽鳳梨的產季，但在大樹區農會積極研發下，過季的水果也能保留下來，如最新研發的「白玉鳳梨飲」，健康又好喝，除了白玉鳳梨飲外，年節將近，也可以帶上口碑極佳的鳳荔酥當伴手禮，送禮自用相宜。

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