王偉忠《喜事》上台致詞竟送巴掌！提點岑永康「肉體快樂」重要性
王偉忠監製的沉浸式舞台劇《一村喜事》昨（8）晚首演，婚禮辦桌實境舞台31桌滿座完售，觀眾一邊品嘗眷村菜，同時身歷其境參與「婚禮」。主演岑永康自認是「被主播耽誤的演員」，隨後是王偉忠意外被主持人CUE上台， 突然就客串演出「隔壁王村長」送上祝賀，王偉忠即興演出，以濃厚山東鄉音說話，並搞笑給了岑永康幾巴掌。
記者蔡依庭／綜合報導
昨首演現場，王偉忠即興演出送了岑永康幾巴掌，接著獻給新人建議，他認為結婚有2種快樂，一種是精神方面，2人在一起聊天、看個電影培養生活情趣，「但光這樣是不夠的，還要有肉體的快樂，時間過久了，女孩子就懂了，會主動要求的時候就要小心，合理的訓練是訓練、不合理的訓練是磨練，終有一天就會生孩子的。」
首度在空軍三重一村打造婚禮辦桌實境舞台，岑永康首挑男一、又演又唱，圈內好友白冰冰、李明依、林書煒、張勛傑、郭彥均等人均到場搶先看，更是吸引許多不是來眷村的賓客，現場歡樂開心，吃辦桌看表演大呼過癮。岑永康遠在紐西蘭的女兒，在開演前1個小時打電話給他鼓勵，因他要上演嫁女兒的戲，女兒在電話另一頭安撫，說自己不會那麼早嫁人，請爸爸放心。
《一村喜事》由時藝多媒體、文策院、金星文創與全民大劇團共同主辦，接下來共有15場演出，每周五、六、日在空軍三重一村不間斷演出。
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