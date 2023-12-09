勞動力人口年少47萬！日本擬引進10萬名印尼移工 緩解缺工危機
日本因人口老化導致的缺工問題越來越嚴重，政府除了推出多項政策試圖扭轉少子化的趨勢，更大力引起移工來補充勞動力。印尼就計劃在未來5年內向日本輸出10萬名移工，協助日本緩解勞動力短缺問題。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日經亞洲》報導，隸屬於日本外務省的日本國際協力機構（JICA）和印尼勞工部於11月28日在雅加達舉辦首屆聯合人力資源論壇，印尼政府官員以及日本各行業的代表們均與會參加，包括來自汽車、旅遊和護理的行業代表，會場聚集了200多人。
已經邁入超高齡化社會的日本，近年積極推出多項政策想要吸引海外人才。根據JICA的一項研究顯示，到了2040年，日本將需要大約670萬名移工來彌補流失的勞動人口。
印尼勞工部官員表示，目標在未來5年內，向日本輸出10萬名移工，包括7萬人能夠適用「特定技能簽證」。若以行業別來看，日本在旅遊和護理業的缺工問題最為急迫。
根據日本厚生勞動省統計數據，截至2022年10月底，在日本的外籍移工約有182萬人，創下歷史新高。但由於不包括外國人的勞動力較2021年同期減少了47.2萬人，因此整體勞動力人口仍然在下降，擴大引入移工已是無法迴避的課題。