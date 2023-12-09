對辯論會有信心！蕭美琴不怕趙少康口才好「我們內涵豐富」

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針對辯論會，蕭美琴表示，全力以赴、有信心面對，而她的一生歷練就是在準備為台灣人民承擔，相關細節會與競選辦公室討論。
媒體詢問，會不會擔心趙少康口才犀利？蕭美琴回應，口才是一回事，但她們也有豐富內涵，台灣民主社會本來就有不同聲音，她會全力以赴，很有信心。
媒體詢問，與總統候選人賴清德比起來，蕭美琴是否更得到年輕人支持？蕭表示，賴清德也有受歡迎地方，兩人就分進合擊，像張宏陸在板橋長期關心年輕人，今天剛好做這樣的規劃，期待未來與社會上不同世代有更多互動。
針對趙少康稱要到清華大學與青年座談，校方以場地租借、行政中立等原因婉拒，「民進黨把政治搞進校園」。蕭美琴說，每個學校都有其規範，選舉期間尊重規劃；她也自爆，先前到其他縣市學校也曾被婉拒，相信大家都能互相尊重、會有其他方式、創意與年輕學生互動，希望大家能夠尊重各校。
至於藍營質疑蕭美琴對美工作不順？蕭美琴強調，台美關係有突破進展，大家有目共睹，台灣長期遭受中共打壓，面臨挫折是常態，每項工作都有挫折，從來都不是容易的事情，台美關係進展就是克服挑戰、挫折，持續成長。
此外，蕭美琴在致詞時也回憶，以前在讀大學時，學校也有跳迪斯可空間，在12點半到1點是免費的，當大家準備考試、壓力很大的時候，都會進去跳半小時，再回到圖書館繼續熬夜，那半小時對她來說非常重要，讓她撐過壓力大的時期，很高興看到非常好的傳統，在不同世代的延續下去。
蕭美琴提到，張宏陸爭取了風雨操場，提供友善的運動空間，給年輕世代一個可以練舞、可以揮灑年輕的空間，很高興可以跟他一起站在這裡，看到年輕人的活力。
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