108課綱去中國化爭議 柯文哲：存在二千年以上東西一定有道理
北一女國文老師區桂芝日前在「蔡英文政府教育政策總體檢」記者會上，批評108課綱刪掉了顧炎武的「廉恥」，更表示教改20多年來始終在「去中國化」的幽靈原則指導下，讓各級學校、老師、學生沉入愈來愈黑暗的教育深淵。台灣民眾黨總統候選人柯文哲今（9）日再度反對108課綱去中國化，認為存在2000年以上的東西，一定有它的道理。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨昨日晚間在台北市榮星花園舉行「民眾之聲」開講，在問答環節，有現場民眾問到108課綱事件，柯文哲表示，他個人是反對去中國化的，雖然台灣、中國有相同的歷史、語言、宗教、文化，但雙方現在是不同的政治制度跟生活模式。柯文哲說，他認同美國國務卿布林肯講的「可以合作時合作、需要競爭時競爭、必要對抗時對抗」，來處理兩岸的態度是最恰當。
柯文哲今日下午前往淡水老街掃街，媒體聯訪時再度被問到108課綱問題，柯文哲說，這也是一個嚴肅題目，文化還是一個基本，「老實說，我們新的一代唐詩宋詞沒看過，這好嗎？」
柯文哲說，「對我來講，我17歲讀論語，40歲、60歲再讀一次，感覺還是不一樣，存在2000年以上的東西，一定有它的道理。」對於文化的東西他持保留態度，完全把中華文化推翻掉，他覺得怪怪的。