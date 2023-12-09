劉詩詩爆婚變吳奇隆又被刪戲份！凌晨曬圖訴心聲：一直都很清醒
中國女星劉詩詩和吳奇隆結婚8年，近年卻頻傳婚變，狗仔隊更信誓旦旦「2025上半年隨時官宣」，加上她的新戲《一念關山》剛上檔，熱門話題不斷，卻有網友爆料這齣戲本來是大女主戲，結果劉詩詩戲份被狂刪，讓人心疼為她抱不平。她今（9）日凌晨突發文：「如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」，似乎有弦外之音。
記者江芷稜／綜合報導
36歲的劉詩詩婚後照顧家庭，沉潛幾年後復出，相當受到注目。有網友發文透露，指劉詩詩完成了125天的拍攝通告，最終呈現的劇情戲份卻被大量刪除，「劉詩詩從一開始就說一念關山是群像劇，粉絲不介意全員上桌，但是刪除的戲份，導致影響了很多角色的連貫性，故事邏輯，還有劇情的走向」，但劉詩詩個性溫柔，向來沒有強硬回應過什麼。
她今日在微博曬出接受專訪的截圖，被媒體問到若女主角「任如意」是一種花，會是哪種花？她表示：「如意不是一朵花，可能是一棵樹，她是有根的，她是堅韌的，她是可以獨當一面的，但是我覺得她可能心裡有個向日葵」，表示角色個性相當有韌性，「成為一棵樹，如意一直都很清醒，她知道自己在做什麼」，好友郭曉婷轉發此文力挺，表示「如意是，你也是」，會繼續追劇支持劉詩詩。
不只事業波折，婚姻也屢被看衰，劉詩詩與吳奇隆相差17歲，因此不被外界看好，兩人去年發布共同聲明否認婚變，希望外界不要散播不實言論，「我們一直都很好，謝謝大家的關心」，未料今年又傳出夫妻倆有無法解決的歧見，最晚2025年上半年就會官宣婚姻變化狀況，讓粉絲相當擔心。
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