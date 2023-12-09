自由車／桃園石門水庫楓單車挑戰賽　美籍台灣女婿卓傑米奪冠

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美國籍的台灣女婿JP Brocket率先抵達終點，完賽時間快到讓大家嚇一跳，來自美國的他16歲便擁有生平第一台登山車。他說「34年了！我今年50歲了！」。李志偉02:26:20.04第二，楊奕誠02:28:04.67第三。
既然愛騎登山車，想必聞名世界的台灣KOM登山王自行車挑戰他也不會缺席。卓傑米說：「參加三次了，今年剛拿到50歲組冠軍，KOM沿途風景超美的，但超難的，尤其是接近終點前的好漢坡，但騎完超開心。」
目前是兩家公司老闆的卓傑米，11年前在美國娶了台灣老婆，3年前來新竹。那會講中文嗎？卓傑米不好意思笑說：「我只會說燒餅、油條、小籠包之類的，都是我愛吃，大家都想跟我練英文，很少人跟我說中文啊，沒學到幾句！」
女子組淡水竹圍國中三年級楊雁筑03:30:36.42封后，幼兒園就開始騎車的她是鐵人三項選手，三項中最強的是游泳，曾拿過新北市中運50公尺蝶式第四名，自由車其實是她最弱的一項。丘翠婷、李玲玲分居二、三。
楊雁筑說，今天最難騎的，是快到羅馬公路最高點那一段。「路超陡的，而且前面騎了一大段，已經沒體力了，我告訴自己，只要撐過那一段，後面路線會比較緩了，就苦盡甘來了。」
在紡織業服務的張群聖，今天帶著10歲的兒子張鈞皓一起來挑戰自我。張群聖說，張鈞皓車齡才一年多，但很愛騎車。「前陣子我帶他從新竹南寮騎到台南，清晨5點半騎到下午5點半左右，一起去台南吃好吃的牛肉湯。」
親子騎遊組從石門水庫南苑停車場出發，經環湖路、楓林步道、槭樹大道折返，約10公里；萌度破表的兒童滑步車賽中，來自新竹寶山鄉的2歲娃武謙，由87歲的曾姐母武林銀杏、姑奶奶武韻玲和媽媽謝方婷陪同參賽。