獨／炎亞綸見他目睹《初擁》攝影師墜谷獻暖 夏天珞大讚：人很好
夏天珞在台視《追分成功》和方馨組成姐弟戀，其實他的戲劇作品並不多，不過想賺多點錢，不多角嘗試是行不通的，但好不容易在累積作品階段，卻遇上憾事。他也參與去年炎亞綸主演影集《初擁》，但因發生攝影師黃柏雄（雄爺）和收音助理阿翔意外墜谷身亡，該劇全面停止進行，這對是新人的他來說有極大的創傷，他向《NOWnews今日新聞》透露：「我剛好轉頭看到他下去那瞬間。」當晚炎亞綸不時地在他身旁安慰，夏天珞說：「炎亞綸人真的很好。」
記者蔡依庭／台北報導
31歲夏天珞是蔡淑臻、温昇豪在伊林的師弟，從模特兒圈轉戰戲劇圈，近期嘗試演台語8點檔，想多賺點錢替被詐騙的媽媽還債。一步一步越來越好之際，他卻在去年遇上出道後的憾事，參與的影集《初擁》發生維安意外。當天剛好他的戲分結束，突然間聽到一聲巨響，他回頭就目睹攝影師雄哥墜谷瞬間，「他們掉下去的地方就是我剛剛待的地方」。據他所知，應該是收音助理阿翔滑落，雄哥伸手要救才一起跌落。
對夏天珞來說是極大的陰影，戲才剛接都還沒拍成就出事，未來演戲的日子該怎麼辦？他說炎亞綸當天就馬上找他，「如果我有任何不舒服的地方，如果需要聊天，一定要跟他講，因為他認為這種事情憋著會生病。」更提點他，要懂得保護自己，因為有時劇組人多真的不會注意到太多細節，很多事沒發生都不知嚴重性。
但他只是一個小咖演員，對他而言怎麼能夠跟炎亞綸一樣，說不幹就不幹，直接表示心聲：「你是哥耶，有多少像我這樣的演員，當下我能拒絕嗎？」當然，夏天珞也會想，「如果有天我不拒絕，會不會下去的是我？」面對這種難題，炎亞綸也明白，所以更認為自己應該要扛起演藝圈拍攝時的維安問題。夏天珞已經熬過最深創傷，現在他在拍戲時，都會多注意現場安全，還有當個優良副駕，注意工作人員身體狀況。
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