臺中租屋博覽會今熱鬧登場 推動包租代管5年創三贏

國人租屋需求大，且房東、房各頻為租金、修繕問題鬧糾紛。為妥善管理房屋租賃問題，政府於2018年設立專法，鼓勵包租代管，由合法租賃業者代收、代管，避免黑市攪亂市場，建構安全、安心居住品質，創造三贏。5年來，台中市推動成效佳，共有246家合法業者，僅次於台北市，居六都第二。
記者金武鳯/台中報導
為宣傳租屋政策，臺中市府地政局與臺中市租賃住宅服務商業同業公會，今(9)日在草悟道舉辦「112年度臺中租屋博覽會」，以園遊會方式寓教於樂，在遊戲闖關中輕鬆宣導租屋政策、社會住宅包租代管、租屋疑難雜症、租屋保險諸事大吉等，讓參加民眾深入瞭解包租代管優點，現場並有業者立即為房東、房客服務，解決疑難雜症，回響熱烈。
地政局長吳存金表示，租賃住宅市場發展及管理條例自107年6月施行以來，本市合法設立，並領有登記證的租賃住宅服務業達246家，居六都第二多。房東與房客媒合後，房東第一次繳交一個月月租，房客繳半個月，往後房東每月只要繳交一成月租做為代管費，即可全權委由專業租賃業者打理，不但能減少租賃糾紛，自己也樂得清閒，不用再操煩房客屋到時是否繳房租、水電要如何修繕等問題。
租賃公會理事長鄭俊杰也說，本次租屋博覽會活動就是要為房客建構安全、安心的居住品質，提供他們最好的服務資訊，也為本市持有閒置房屋的房東們，協助他們出租和管理，充分達到「屋盡其用」，可說是共創三贏，所以能成為外縣市民眾移居首選城市。