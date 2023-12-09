首創5G雙頻專網系統！經濟部舉辦國際無人機競速大賽飛競之夜活動

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經濟部產業技術司司長邱求慧表示，仁寶電腦獲得經濟部產業技術司A+科專計畫支持，打造全球首套戶外全國產5G雙頻專網系統，從5G小基站、5G專網智慧管理系統、到5GMR頭戴顯示器，均為仁寶自製研發，此次安排需要低延遲要求的飛競賽事進行淬鍊，透過5G低延遲圖傳技術降低飛手操控無人機的延遲感，飛手看到影像只需要約0.04秒，比一般5G手機圖傳須0.2秒快了5倍，展現5G專頻專網的高穩定、低延遲的重要性，讓無人機在時速60公里的高速環境下，準確安全且順暢的穿越賽道上的障礙物，驗證仁寶5G雙頻專網的優異特性，期望具備5G技術能量的廠商能在智慧工廠、智慧展演、智慧交通、智慧醫療等領域擴大運用，創造更大的經濟和社會效益。
邱求慧說，為了驗證仁寶電腦所研發5G設備的高速性能，此次的無人機競速大賽邀請全球最強女飛手也剛拿下2023世界無人機錦標賽女子組世界冠軍，來自泰國的Arwut Milk Wannapong，以及法國競速無人機錦標賽第3名的Arthur Valtier，還有2023世界無人機錦標賽女子組亞軍的台灣之光趙莛宇，以及曾拿下臺灣多屆無人機賽事冠軍的李運康等4位國內外頂尖選手參加。
邱求慧指出，透過這些最頂級的國際飛競好手來駕馭及體驗高頻寬及低延遲的5G性能，可以證明其效能可以達到全球最頂級選手的挑剔與需求，此次的活動更線上線下吸引超過400位觀眾見證賽事的激烈，展示了科技和運動賽事的完美結合應用。