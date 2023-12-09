打造潮流新空間！高雄捷運與墨凡公司在捷運高雄車站設商場
高雄捷運公司於今(9)日，與墨凡公司合作，在捷運高雄車站地下2、3樓推出高雄R11一番街商場，並舉行開幕儀式及高捷冬漫祭活動，結合美食、遊戲與新世代ACG文化，高雄市長陳其邁化身為奇異博士出席活動，並表示繼日前高捷美麗島站墨凡‧美麗島商場開幕後，此次則啟用高雄車站一番街商場，相信未來會帶動高雄火車站商圈發展。
記者黃守作／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，很多人過去來高雄打拚時，第一個追逐夢想的起點就是在高雄火車站，從過去的歷史記憶，到接軌現在的ACG文化，感謝商家一步一腳印持續深耕高雄，他提及自身過去在英國倫敦，假日看到許多龐克族聚集在捷運站的經驗，向高捷公司建議選定一個時間，民眾只要穿著cosplay服飾，可享打折的優惠，他祝褔業者財源廣進、生意興隆，隨後到各家業者進行商場巡禮。
高雄捷運公司董事長楊岳崑指出，高雄R11一番街商場樓層分為B2美食街和B3主題電玩街，結合餐飲、動漫主題選物、盲盒、遊戲、扭蛋等多元類別，提供一站式服務。
楊岳崑希望大家呼朋引伴，一起開箱R11這站「酷東西」，讓熱愛動漫與美食的民眾，更深探索捷運高雄車站的嶄新空間，將高雄車站打造為南台灣兼具交通運輸樞紐，與充滿年輕活力的聖地車站。