「全民妹妹」蓋兒首登新北耶誕城開唱！搭捷運「見這幕」超害羞
泰國籍歌手「全民妹妹」Gail蓋兒今（9）日首次登上新北耶誕城開唱，替活動打頭陣，讓眾人相當期待。談到耶誕城的初體驗，蓋兒相當緊張，也充分感受到台灣粉絲的熱情，此外，她還甜甜地笑說，搭捷運時看到自己的廣告，讓她尷尬又害羞。
記者詹鎰睿／台北報導
蓋兒近期推出首張個人專輯《無法掩蓋》廣受歌迷好評，今日更受邀到新北耶誕城開唱。現年18歲的蓋兒，依舊稚嫩可愛，面對鏡頭還是有小女孩的氛圍，對於首次登上耶誕城演出，她還是有些緊張，也很期待等下的表演。
由於日前才剛舉辦完粉絲見面會，蓋兒希望未來能多多舉辦，期待有更多的活動與大家見面，談到台灣粉絲的熱情，蓋兒相當驚訝，這幾天在台灣就碰到不少歌迷邀約拍照，再次讓大家見識到「全民妹妹」的魅力。
有趣的是，蓋兒透露前幾天搭捷運時，意外見到自己的宣傳廣告，讓她有些尷尬又害羞。至於聖誕節的規劃，蓋兒說她暫時還沒想到，可能就和家人吃飯聚餐，談到目前有沒有愛慕者，蓋兒害羞否認，只希望另一半要和她一樣愛音樂就好，蓋兒行程繁忙，明天就要飛回泰國，預計年後才會再度來到台灣。
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