FB、IG訊息發出15分鐘可編輯、關閉已讀功能　Meta訊息新增6功能

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可以在發送後最多 15分鐘內，編輯已經發送出的訊息。不過，仍可以舉報已編輯訊息中的濫用行為， Meta可查看已編輯訊息的先前版本。
📌閱後即焚訊息
Messenger上「閱後即焚」訊息（Disappearing Messages）將更精進，發送後會持續24小時，正在改進介面，以便更容易判斷何時開啟閱後即焚訊息，確保訊息「不會永遠保留」。
Meta指出，Messenger「閱後即焚」僅適用於端對端加密對話，但如果您收到不當內容，您仍然可以報告消失訊息，並且如果Meta偵測到有人對消失訊息進行螢幕截圖，將會進行通知。
📌關閉已讀功能
被發現訊息「已讀」是否讓你感到焦慮？Meta新的閱讀訊息控制，可讓使用者決定是否讓對方看到何時閱讀了他們的訊息，保有自己的隱私，減輕立即回應訊息的壓力。
📌照片和影片升級
Meta指出，使用者們每天在 Messenger上分享超過 13 億張照片和影片，為此升級了圖像質量，添加了有趣的布局並引入了更多控件，以便對任何照片或影片做出回覆或反映。Meta目前正在與一小部分用戶測試高解析度檔案和檔案共享改進，並計劃在未來幾個月進行擴展，繼續推出改進 。
📌語音訊息
語音訊息是當今成長最快的訊息格式。現在，可以以1.5倍或 2 倍的速度播放語音訊息，從上次中斷的位置繼續收聽語音訊息，並在離開聊天或應用程式時繼續收聽語音訊息。
📌安全工程
聊天升級後，系統會提示您設定恢復方法，例如PIN，以便您在遺失、變更或新增裝置時可以恢復訊息。不過，由於Messenger用戶數量超過 10億，因此並非每個人都會立即獲得預設的端對端加密。Meta表示，完成全球推廣需要幾個月的時間。