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FB、IG訊息發出15分鐘可編輯、關閉已讀功能　Meta訊息新增6功能

▲Meta旗下IG、Messenger和Facebook上的個人訊息和通話，新增6功能，可編輯已發出15分鐘內的訊息，也能關閉「已讀」訊息功能，減輕立刻回覆訊息的壓力。（圖／翻攝Meta官網）
▲Meta旗下IG、Messenger和Facebook上的個人訊息和通話，新增6功能，可編輯已發出15分鐘內的訊息，也能關閉「已讀」訊息功能，減輕立刻回覆訊息的壓力。（圖／翻攝Meta官網）

記者徐銘穗/綜合報導

Meta 6日宣布，針對旗下IG、Messenger和Facebook上的個人訊息和通話，推出編輯訊息、消失的訊息、關閉已讀功能、照片和影片升級、語音訊息及安全工程等6大全新功能，已發出的訊息15分鐘內可編輯，與音訊可1.5倍或2倍快速回放，也能關閉「已讀」訊息功能，減輕立刻回覆訊息的壓力。

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📌編輯訊息

可以在發送後最多 15分鐘內，編輯已經發送出的訊息。不過，仍可以舉報已編輯訊息中的濫用行為， Meta可查看已編輯訊息的先前版本。

▲發出15分鐘內的訊息可編輯。（圖／翻攝Meta官網）
▲發出15分鐘內的訊息可編輯。（圖／翻攝Meta官網）
📌閱後即焚訊息

Messenger上「閱後即焚」訊息（Disappearing Messages）將更精進，發送後會持續24小時，正在改進介面，以便更容易判斷何時開啟閱後即焚訊息，確保訊息「不會永遠保留」。

Meta指出，Messenger「閱後即焚」僅適用於端對端加密對話，但如果您收到不當內容，您仍然可以報告消失訊息，並且如果Meta偵測到有人對消失訊息進行螢幕截圖，將會進行通知。

▲「閱後即焚」訊息（Disappearing Messages）發送後會持續24小時，介面將更精進，若被截圖會進行通知。（圖／翻攝Meta官網）
▲「閱後即焚」訊息（Disappearing Messages）發送後會持續24小時，介面將更精進，若被截圖會進行通知。（圖／翻攝Meta官網）
📌關閉已讀功能

被發現訊息「已讀」是否讓你感到焦慮？Meta新的閱讀訊息控制，可讓使用者決定是否讓對方看到何時閱讀了他們的訊息，保有自己的隱私，減輕立即回應訊息的壓力。

📌照片和影片升級

Meta指出，使用者們每天在 Messenger上分享超過 13 億張照片和影片，為此升級了圖像質量，添加了有趣的布局並引入了更多控件，以便對任何照片或影片做出回覆或反映。Meta目前正在與一小部分用戶測試高解析度檔案和檔案共享改進，並計劃在未來幾個月進行擴展，繼續推出改進 。

▲照片與影片添加了有趣的布局並引入了更多控件。（圖／翻攝Meta官網）
▲照片與影片添加了有趣的布局並引入了更多控件。（圖／翻攝Meta官網）
📌語音訊息

語音訊息是當今成長最快的訊息格式。現在，可以以1.5倍或 2 倍的速度播放語音訊息，從上次中斷的位置繼續收聽語音訊息，並在離開聊天或應用程式時繼續收聽語音訊息。

📌安全工程

聊天升級後，系統會提示您設定恢復方法，例如PIN，以便您在遺失、變更或新增裝置時可以恢復訊息。不過，由於Messenger用戶數量超過 10億，因此並非每個人都會立即獲得預設的端對端加密。Meta表示，完成全球推廣需要幾個月的時間。
 

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