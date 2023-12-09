64歲徐乃麟操弄舞獅！兒子徐新洋看了很心疼 拜託節目手下留情
實境節目《鬥陣大廟埕》日前邀請綜藝至尊徐乃麟、徐新洋與莎莎體驗「舞獅」，想不到現年已經64歲的徐乃麟超級敬業，拚命地練習舞獅，讓一旁的兒子徐新洋感到不忍心，希望節目手下留情，「畢竟他有年紀了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
節目一開場在基隆港口，3人拿著製作單位給的地圖，正異想天開以為可以去吃美食、搭渡輪，沒想到這次是要拜師學藝尋找國家級武術教練呂美吉學習「舞獅」，製作單位還特別讓他們3人先看了一次團員們示範高空跳樁，紛紛直呼「不可能學這個啦！」驚嚇的表情全寫在臉上。
沒想到呂美吉教練與徐乃麟已經認識多年，徐乃麟自豪地說他每週上健身房，蹲馬步一定是最標準的，但呂師傅看著徐乃麟蹲馬步竟完全沒有手下留情，直接表示：「不標準。」
在有限的時間下，3人練完步伐後就得馬上舞獅練習，沒想到還沒舉獅頭，大家的踩點憑憑不一致，在體力、耐力快崩潰的考驗下，3人都是不認輸，徐乃麟更是主持人上身，還要求老師不要帶領他們「再走一遍」，拚戰的精神更是影響了莎莎還有徐新洋，
感動所有人。
莎莎也說，「原以為乃哥只是外表維持得很好，沒想到體力這麼好」，讓她自嘆不如。徐新洋則難得展現感性的一面，「蠻不忍心的，希望製作單位對爸爸手下留情一點，畢竟他有年紀了」，還提到最難工作可以交給他，貼心地希望可以為爸爸撐起這次的體驗，順利過關。
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