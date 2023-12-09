▲打這款流感疫苗升級免疫力　醫：抗體提升1.6倍、保護力更久

我是廣告 請繼續往下閱讀
公費流感疫苗差在哪？ 對雞蛋過敏避打這種嘉榮呼籲，民眾可依政府公布的公費接種對象施打疫苗，目前為50至65歲成年人、孕婦、高中職以下學童，及具潛在疾病高風險慢性病患者等。符合上述施打資格的民眾，儘速到醫院評估接種，增加保護力。
「醫師，各廠牌公費疫苗差別在哪？」陳怡成表示，目前國內公費流感疫苗分為兩類，一類是傳統雞蛋胚胎所培養的疫苗；一類是哺乳動物細胞培養的流感疫苗；前者因在禽類上培養，所以抗原與哺乳類不同，後者的抗原較接近人類，也曾由臨床實驗證實，細胞培養疫苗與流感病毒株吻合度較高，相較之下會高出一些保護力。若對雞蛋過敏，可在看診時先行告知醫生，並盡量避免施打雞蛋培養的疫苗。
自費佐劑流感疫苗 抗體提升、時效更久陳怡成進一步說明， 65歲以上老年人免疫系統衰老，抵抗力不足，更需要持久強大疫苗保護力，目前提升疫苗保護力的方式有三種：
第一種
增加疫苗抗原劑量，但因顧慮提高劑量會產生更多副作用等問題，台灣並未引進。
第二種
使用基因工程，但因價格高昂，國內目前尚未採用。
第三種
提升免疫力的方式，即是施打佐劑四價流感疫苗。疫苗中加入佐劑強化免疫反應，對於長輩的保護力更高，研究顯示，佐劑型流感疫苗抗體可提升1.4-1.6倍，保護力可由6個月延長至1年。
陳怡成表示，佐劑四價流感疫苗與傳統流感疫苗相比，保護力約高出4成，對於罹患流感易引發重症的年長者來說，有加強免疫力的效果，英、美、澳洲等國的疫苗接種委員，也推薦65歲以上年長者可優先接種佐劑四價流感疫苗，提升保護程度。副作用部分，除了局部疼痛增加，其他症狀與傳統疫苗差別不大，因此建議65歲以上年長者，可先向醫師諮詢評估，選擇抗體濃度較高、保護時間較長的佐劑流感疫苗，讓免疫力大升級。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60148
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw