應援中華隊！7-11特大美式、珍奶30元「限2天」 門市滿額折160元
2023年第30屆亞洲棒球錦標賽事熱烈進行中，今（9）日中華隊將對決菲律賓，7-11超商即起至12月10日，也祭出應援優惠，有特大杯美式3杯100元、珍珠奶茶3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，搭配滿額立折活動，換算下來特大美式、珍奶30元開喝，特大拿鐵也只要45元。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至12月10日前限定，使用三大支付工具可參與滿額立折活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。使用icash Pay購買上列指定品項滿999元再多折50元，相當於最高可抵160元。
並且滿額可搭配咖啡飲品優惠，7-11門市「特大杯美式3杯100元」、「特大杯拿鐵2杯100元」、「珍珠奶茶3杯100元」；飲品類還有「PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折」、「舒跑運動飲料590ml（4入）特價每組99元」、「午后時光重乳奶茶330ml買2送1」。
全家即起至12月10日，門市有「大杯特濃咖啡買1送1」、「UCC藍山綜合黑咖啡買1送1」；APP隨買跨店取買1送1有「UCC赤濃醇黑咖啡」、「百吉蘇打大雪糕」、「Hershey's金磚杏仁黑巧克力」、「農心辣白菜拉麵袋麵」、「鮮一杯南非國寶茶／綠茶」、「翠果子超大葡萄乾」。