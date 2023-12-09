整排都停Gogoro！他卡一格「衰收1200罰單」 規則一堆機車族不知
台灣擁有「機車王國」封號，許多人上下班都是依靠機車通勤，但近幾年隨著環保意識崛起，也越來越多人從油車改騎乘電動機車。而新北市政府為了推廣電動機車，自2018年開始設置「電動機車專用停車格」，若一般油車誤停恐面臨最高600元以上、1200元以下的罰鍰，就曾有一名電動機車車主使用專用停車格後，卻接連2次遭警方誤認為一般機車而開單，讓他氣炸向相關單位申訴，警方事後也坦承疏失並主動撤單。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友7日在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，表示自己的電動機車時常被誤認是油車，第一次停電動車的停車格時，還被別的車主問「是不是停錯了」，讓他無奈直呼非常尷尬。貼文曝光後，照片中的「電動機車專用停車位」意外引起熱烈討論。
有網友留言問「我比較好奇電動機車為什麼需要專用車位，電動汽車需要充電還能理解，電動機車為啥需要？無法理解」。對此，有人出面解釋「政府的獎勵制度，電車目前享有稅務減免等。不純粹是汽車需要充電樁＋停車位的邏輯」。
事實上，新北市推動綠色交通，鼓勵更多民眾使用低污染運具，從101年開始，電動汽機車在路外公有停車場停車當日免費；2018年3月1日起擴大到路邊停車免費，並在板橋等25處試辦路邊電動機車專用停車格，提供電動機車族友善的停車空間。
若是一般油車誤停，警方可依道路交通管理處罰條例「停車時間、位置、方式、車種不依規定」逕行取締，最高可處600元以上、1200元以下罰鍰。過去就曾有一名電動車車主，因習慣將愛車停放在頂溪捷運站附近的電動車專用車格內，卻接連兩次遭警方誤認為一般機車而開單。
該名車主當時無奈指出，車牌上方明明清楚寫著「電動機車」，卻依然遭誤認開單，只好自行向相關單位申訴，警方事後也坦承疏失並主動撤單。而新北市交通局也強調，目前多以口頭勸導車主為主，劃設電動機車格也會盡量以不減少一般車格為優先，希望能鼓勵民眾環保意識抬頭，推廣電動機車的普及。