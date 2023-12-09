國內羊隻染布氏桿菌、人畜共通　醫師：一般人去農場、喝羊奶免驚

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根據衛福部疾管署資料，布氏桿菌病主要在動物間傳播，但為人畜共通傳染病，屬急性細菌性感染，人類可能因為接觸到感染動物的組織、食入乳製品或實驗室工作人員直接接觸病菌而感染，臨床症狀為反覆性發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、肌肉酸痛、背痛等症狀，嚴重者會造成中樞神經系統的病變。
布氏桿菌病在我國列為第四類法定傳染病，2011年曾出現5例境外移入病例，分別在非洲、東南亞和中國大陸感染，2015年亦有一名印尼籍女看護確診，皆為境外移入病例，多有食用過生牛（羊）肉、生羊奶等。
防檢署強調，布氏桿菌病雖然是人畜共通傳染病，但國內市售羊奶皆經巴氏德滅菌法處理，可有效殺滅布氏桿菌，因此市售羊乳安全無虞，民眾皆可安心購買。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，跟一般感冒相比，感染布氏桿菌病不會有呼吸道症狀，禽畜業者經常接觸動物排泄物或幫動物洗澡，感染率較高，若莫名發燒要特別注意，就醫時應主動告知接觸史。
黃高彬說，雖然感染布氏桿菌病致死率不高，但因沒有特異性症狀，臨床上很難診斷，加上不太容易自行痊癒，若沒有使用適當抗生素治療，還是會有致死風險；但以目前檢驗技術，要查出是否感染並不困難，診斷大多要靠細菌培養。
不少休閒農場主打與小動物近距離餵食互動，民眾是否有被傳染風險？黃高彬說，一般民眾不用太擔心，到農場遊玩通常會保持一定距離，基本上餵食動物也不容易感染布氏桿菌病，禽畜業者是因為幫禽畜洗澡、接觸排泄物等，風險才會比較高。