放浪兄弟開唱出事！AKIRA嚇壞語無倫次　20年來第1次就發生在台灣

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「放浪兄弟」慌到你一言我一語，場面亂到不知道是誰在說話，「這種事沒想到，在台灣的第一次公演，音樂就停了？才第三首歌耶！這會成為回憶吧？要重唱嗎？但如果又在同一個地方停…畢竟這是放浪兄弟海外的第一次演唱會，來了很多台北、日本朋友，日本的大家，很棒吧？日本的朋友沒想過演唱會唱到一半會停吧？是很棒的經驗吧？真想好好誇獎自己…」結果AKIRA就說：「這是突發狀況….雖然提早了，不然我們就來自我介紹吧！」鄰危不亂神救場。
橘KENCHI用台語說：「大家好，吃飽沒？我們有可能從第一首開始重唱，請大家嗨到最後！」NESMITH說：「這真的是（表演）20年來第一次，音樂突然停下來…」AKIRA再度出聲搞笑：「恭喜大家！」SHOKICHI附和：「剛練習的中文都忘光了啦！」AKIRA接話：「練習很久要說的…但現在全部講光了！」
TETSUYA要大家享受今晚「難得」的突發狀況，NESMITH表示：「我們只唱2首就停…大家等等期待一下，會越來越嗨，要保留體力，等等會嗨到最後！」SHOKICHI也語無倫次：「這經驗前所未有，會成為台北很好的回憶，Everything is ok！」
TAKAHIRO最後表示：「謝謝大家，這次我們從日本來了電視節目《NON STOP!》，從出發一路跟拍，沒想到現在因為音樂只好stop，大家請享受…要玩得開心！」此時AKIRA又跳出來：「這真是最棒的開始耶…我最喜歡這種事了…」隨後設備終於修好，結束了10分鐘的鬧劇，全場4200名歌迷也被藝人逗得哈哈大笑。
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