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放浪兄弟開唱出事！AKIRA嚇壞語無倫次　20年來第1次就發生在台灣

▲「放浪兄弟」NESMITH、TETSUYA、AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、SHOKICHI第一次在台北開唱，表演到第3首就出事，笑說是出道20年來第一次。（圖／記者林調遜攝）
▲「放浪兄弟」NESMITH、TETSUYA、AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、SHOKICHI第一次在台北開唱，表演到第3首就出事，笑說是出道20年來第一次。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／台北報導

「放浪兄弟」今（9）日在台北流行音樂中心開唱，沒想到才表演完2首歌，現場音響大故障，音樂10分鐘出不來，嚇壞救場的AKIRA表示：「我練習很久要說的話，現在全部講光了。」其他成員TAKAHIRO、NESMITH、TETSUYA、SHOKICHI、橘KENCHI慌張到把要講的中文全忘光，大家依舊保持鎮定，表示：「危機就是轉機！」只是沒想到第一次在台開唱就變這樣，「這真的是前所未有的經驗」。

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▲「放浪兄弟」台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼「放浪兄弟」第一次在台北開演唱會，就發生音響故障。（圖／記者林調遜攝）
▲「放浪兄弟」台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
 
演唱會晚間6點10分開場，放浪兄弟表演到第三首歌《VICTORY》時音樂突然被卡掉，SHOKICHI高喊3次「出事了」，TAKAHIRO表示：「危機就是轉機....在一起開心的繼續吧，太嗨了，音樂停了。」AKIRA立即發聲緩和氣氛，笑喊：「OK！今天嗨不嗨？大家覺得如何？工作人員～～準備好了沒！」

「放浪兄弟」慌到你一言我一語，場面亂到不知道是誰在說話，「這種事沒想到，在台灣的第一次公演，音樂就停了？才第三首歌耶！這會成為回憶吧？要重唱嗎？但如果又在同一個地方停…畢竟這是放浪兄弟海外的第一次演唱會，來了很多台北、日本朋友，日本的大家，很棒吧？日本的朋友沒想過演唱會唱到一半會停吧？是很棒的經驗吧？真想好好誇獎自己…」結果AKIRA就說：「這是突發狀況….雖然提早了，不然我們就來自我介紹吧！」鄰危不亂神救場。

▲「放浪兄弟」台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
▲「放浪兄弟」台北演唱會的初體驗非常難忘。（圖／記者林調遜攝）
橘KENCHI用台語說：「大家好，吃飽沒？我們有可能從第一首開始重唱，請大家嗨到最後！」NESMITH說：「這真的是（表演）20年來第一次，音樂突然停下來…」AKIRA再度出聲搞笑：「恭喜大家！」SHOKICHI附和：「剛練習的中文都忘光了啦！」AKIRA接話：「練習很久要說的…但現在全部講光了！」

TETSUYA要大家享受今晚「難得」的突發狀況，NESMITH表示：「我們只唱2首就停…大家等等期待一下，會越來越嗨，要保留體力，等等會嗨到最後！」SHOKICHI也語無倫次：「這經驗前所未有，會成為台北很好的回憶，Everything is ok！」

TAKAHIRO最後表示：「謝謝大家，這次我們從日本來了電視節目《NON STOP!》，從出發一路跟拍，沒想到現在因為音樂只好stop，大家請享受…要玩得開心！」此時AKIRA又跳出來：「這真是最棒的開始耶…我最喜歡這種事了…」隨後設備終於修好，結束了10分鐘的鬧劇，全場4200名歌迷也被藝人逗得哈哈大笑。

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▲「放浪兄弟」台北演唱會。（圖／記者林調遜攝）
▲AKIRA不愧是「台灣女婿」，今晚一直神救援。（圖／記者林調遜攝）

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