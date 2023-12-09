香港回不去了！謝金河嘆「李嘉誠早已預言」：本地財團快速邊緣化

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謝金河也提到前香港眾志成員周庭宣布不回香港報到，一輩子不再回香港。2019年參與反送中的核心成員，一個個被送入監牢，包括黎智英仍在關押中。「香港特首李家超氣急敗壞，特別出面怒責周庭出賣誠信，行為可恥！」
謝金河指出，「港英時代和何鴻燊稱霸澳門賭業的霍英東，港澳為他紀念百歲冥誕，這讓我想起在70年代從英資洋行接下一棒，引領香港進入奔馳時代的香港本地財閥，從包玉剛，鄭裕彤，李兆基等紛紛走入歷史，這其中，最具代表性的是李嘉誠」。
李嘉誠的紅粉知己周凱旋曾透露，李嘉誠在2021年已預言香港經濟「山雨欲來風滿樓」，李嘉誠在2014年拋售中國地產，引發中國輿論「不要讓李嘉誠跑了！」的爭議。今年李嘉誠打七折賣房，最近連高盛出售中環辦公大樓也打七折跟進。
謝金河認為，過去引領香港風騷的香港本地財團，正快速邊緣化。「當年李嘉誠把長江實業和和記黃埔併成長和集團，股價從174.9已經跌到38.35港元，新世界從42.8跌到10.48港元，曾經叱吒風雲的李兆基，旗下的恆基地產股價從65.4跌到19港元，新鴻基地產從146.4跌到75.4港元，郭炳湘家族實力雄厚，仍不敵香港的頹勢」。
謝金河強調，「這些香港本地財團的股價一直往下，另一個現象也可以看出這些財團資金正默默移出香港！像恆生銀行，股價從216.8在不知不覺中跌到84.55港元，東亞銀行從42.55跌到7.42港元...香港真的回不去了！」謝金河最後感慨，「1997香港回歸，香港經濟奔馳，如今又重返97前！香港仍然奮力掙扎，但情勢一直往下！」