柯文哲酸年輕人不想和趙少康對話 中一中學生爆料：邀不到郭柯
國民黨副總統候選人趙少康今到台中，出席母校台中一中學生主辦的「串連與青年之約」，與年輕學生對談。日前柯文哲酸趙少康是「上一世紀的人，年輕人不會想對話」，趙反問「柯也是上世紀的人啊」！一旁的主辦學生則自爆「我們8月就邀請柯先生，但很遺憾被婉拒了」。
記者顏幸如／台中報導
台中一中學生自製串連黨今（9）日晚舉行「串連與青年之約」，邀請國民黨副總統候選人趙少康、立委候選人江啟臣到場，參與學校包括台中一中、台中二中、台中女中、文華高中、興大附中等高中，由於對談地點在救國團力行中心，不致引發政治進入校園的爭議，會場有不少大學生參與並提問。
趙少康於對談前接受採訪，媒體問及日前柯文哲酸說，趙少康是上一世紀的人，年輕人不會想對話。趙少康笑回「他（柯）也是上個世紀的人啊！而且他們告訴我，8月就邀請了柯文哲」。
一旁的主辦學生證實趙少康說法，表示早在8月就邀請柯文哲和郭台銘，但「很遺憾都被婉拒了」。他表示未來也會邀請蕭美琴和賴清德，對於候選人屬於哪個世紀的人，主辦學生表示「我們是這個世代的年輕人，我們希望不分黨派，所有候選人都要開啟對話、都要正視青年的問題」。