亞錦賽／菲律賓左投3局壓制豪華打線！全隊3支安打還比中華隊多

亞錦賽中華隊今（9）日在超級循環賽第二天賽事出戰菲律賓，中華隊只要贏球就可以打進總冠軍賽，不過前3局過去，中華隊2支安打並未得分，目前兩隊戰成0:0平手，菲律賓隊全隊3支安打，還比中華隊多。中華隊擁有19位職棒球員，還有2位旅外球員，打線十分豪華。菲律賓國家隊，原本推出「菲律賓大谷」Juan Paulo Macasaet，不過今天先發也改成Junmar Diarao，他是一位左手怪投，也讓中華隊不好攻略。 我是廣告 請繼續往下閱讀 菲律賓這次全隊都將士用命，並且已經準備好爭取銅牌，面對韓國隊也可以拿下2分，對日本也毫不遜色。Junmar Diarao雖首局被敲出長打，但他穩定下來，第二局三振邱智呈還忘情吶喊，3局投完無失分，被打2安打，表現十分完美。中華隊此役推出台鋼雄鷹伍祐城先發，他3局無失分，被打3支安打，中華隊只有林承飛、陳孝允敲出安打，但都沒能有適時一擊。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 亞錦賽棒球／嘉陽宗一郎對中華隊還有機會出賽！日本主帥並未鬆口亞錦賽／日本隊主砲賽後送醫無大礙！川口：以最佳狀態應戰中華隊亞錦賽／宋晟睿短打失敗自責 直言國內沒見過嘉陽宗一郎這類投手亞錦賽／伍祐城先發扛重任對決菲律賓！郭李建夫有打給洪總請教