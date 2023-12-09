閻奕格認愛男友3年多被傳領證結婚！她笑翻：有好消息會告訴大家
33歲歌手閻奕格今（9）日再次受邀登上新北歡樂耶誕城演唱會，有別以往的寒冷，她反而覺得今年更加溫暖，人也變得越來越多，珍惜每次上台表演的機會。談到大她6歲的男友「W先生」，兩人交往至今3年多，還一度被友人誤認領證結婚，讓她笑到直呼：「有好消息的話，會再跟大家說！」
記者詹鎰睿／台北報導
閻奕格今年再次踏上新北耶誕城，帶來好幾首經典夯曲〈愛上現在的我〉、〈不跟風的勇敢〉、〈不再可以〉、〈滿格〉，結果閻奕格自爆，其實在台上有發生小小的插曲，原來在唱〈不跟風的勇敢〉時，她馬上就意識不對勁，覺得音樂有變快、升KEY的感覺，「跟我彩排的不對啊！」但見過大風大浪的她依舊完美演出，她還笑說，大家有空可以去對比一下，真的有變快，是非常特別的體驗。
談到今年聖誕節要怎麼過？閻奕格說，她工作一直到明年都被塞滿滿的，比較沒有時間與男友好好陪伴，但也很享受表演唱歌的感覺，「這就是我喜歡做的事。」此外，閻奕格還分享，她男友有次在外面突然被朋友祝賀，「恭喜你們領證（結婚）了！」讓她哭笑不得，直呼：「如果有好消息會再跟大家說。」
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