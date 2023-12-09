「驚嚇」回贈金鏟子！江啟臣、蔣萬安同台 廟前湧入2000名支持者
尋求連任的國民黨台中市立委候選人江啟臣，今（9）日下午2時30分，於石岡萬安宮舉辦造勢大會，台北市長蔣萬安和多位在地議員、石崗區各里里長等人，均到場力挺，展現大團結氣勢，現場更湧入超過2000名支持者，場面相當浩大；江啟臣表示，在萬安宮前和蔣萬安同台意義重大，並收下蔣萬安「飲水思源」回贈的金鏟子，同時笑稱要將金鏟送給石岡鄉親多子多孫多福氣，農產品多產讓鄉親過好日子。
記者林莞茜／綜合報導
蔣萬安一到現場，支持者簇擁上前歡迎，而他上台後，馬上就獻上一把金鏟子，並解釋這把金鏟子，是江啟臣委員送給他的，今年讓他生了「兩個蛋」，他的三寶「小皮蛋」今年一月出生，和這幾天在比亞錦賽的「大巨蛋」，今天他把好運不斷的金鏟回贈給，希望他高票當選，繼續爭取中央預算、建設地方。
江啟臣對此笑說，今天在萬安宮前和蔣萬安同台意義重大，不過剛剛一看到鏟子時嚇一跳，太太劉姿伶看到還嚇兩大跳，更俏皮地說「今天會早一點回家嗎？」，讓支持者開心歡呼，場面相當歡樂，不過江啟臣也說，這支鏟子真的也帶來了很多好運，現在要將金鏟送給石岡鄉親「多子多孫多福氣、農產品多產」過好日子。
而對山城鄉親很重要的東豐快速道路和大巨蛋在同年停工，江啟臣表示，蔣萬安已經救回大巨蛋，去年他則和台中市長盧秀燕爭取，要讓東豐快復工、經費到位，也會幫農民爭取到農業保險，以及國道4號豐潭段全線通車。