林志玲抱緊郭台銘老婆曾馨瑩！張小燕來挺AKIRA 自曝健康OK啦
「放浪兄弟」出道超過20年，今（9）日第一次來台開唱，AKIRA的妻子林志玲當然力挺到底，林志玲還邀約了張小燕、蔡康永、郭台銘老婆曾馨瑩與14歲愛女共襄盛舉，頻頻傳出身體微恙的張小燕，對於健康狀況則點頭表示OK，她看見林志玲穿上演唱會的應援上衣，笑喊志玲：「贏了贏了！」
記者陳雅蘭／台北報導
曾馨瑩看演出前，先到背板接受媒體拍攝，問及今天是受誰邀請出席？她微笑示意不便受訪。
張小燕跟蔡康永並肩坐，問及是否是林志玲邀約而來？蔡康永表示：「我請志玲吃飯的時候，夫妻是一起來的，就邀我來看。」林志玲看到好朋友們，一一給予曾馨瑩、張小燕、蔡康永大大的擁抱。席間，林志玲還得意秀出身上的周邊上衣，張小燕笑喊：「贏了贏了！」4人最後也一起大合照。
開演前，林志玲短暫受訪，她頻喊「很興奮」，透露AKIRA準備很久，希望大家會喜歡，至於是否會跟台上的老公「打暗號」，她笑回：「如果有，你們會看到吧！」也分享AKIRA跟孩子會在家一起跳Krump，會一家三口一起跳？林志玲害羞表示：「我會欣賞他們！」
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